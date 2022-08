Dich erwartet eine hungrige Gruppe? Dann versuchs mit dieser Gyrossuppe

Dieses Rezept für eine würzige Gyrossuppe solltest du unbedingt nachkochen. © Einfach Tasty

Ich hab ne Zwiebel auf‘m Kopf, ich bin ein Gyros!

So könnte man den bekannten Ballerman-Hit auch vertonen, hält sich doch der Mythos, dass Gyros die griechische Version eines Döners ist. Zugegeben, bei beiden Gerichten handelt es sich um beliebtes Streetfood, bei dem Fleisch auf einem Drehspieß gebraten und in einer Teigtasche serviert wird. Historisch gesehen haben beide Gerichte wohl ihren Ursprung in der Türkei. Zudem heißt Gyros wörtlich übersetzt „drehen“ und Döner „sich drehend“. Eine Verwandtschaft ist somit nicht auszuschließen.

Am zweiten Tag unserer Griechenland-Woche packen wir das bekannte Gyros in eine leckere Suppe, die sich auch ideal für Partys in großen Mengen zubereiten lässt. Probier es einfach mal aus.

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Gyros-Gewürzmix:

1 TL Thymian

1 TL Rosmarin

1 TL Oregano

1 TL Majoran

1 TL Chilipulver

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1 TL Kreuzkümmel, gemahlen

0,5 TL Pfeffer

Suppe:

2 EL Olivenöl

400 g Schweineschnitzel, in Streifen

200 g Kartoffeln, geschält und gewürfelt

1 rote Paprikaschote, gewürfelt

1 Zwiebel, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, gehackt

1 l Gemüsebrühe

0,5 TL Salz

Außerdem:

4 EL Petersilie, gehackt

Die Suppe kocht sich fast von alleine:

Für das Gyrosgewürz: alle Zutaten miteinander vermischen (Tipp: du kannst auch auf eine fertige Mischung zurückgreifen). Schweineschnitzel in Streifen schneiden und mit dem Gyrosgewürz vermengen. Für die Suppe: In einem großen Topf Öl erhitzen und Schweineschnitzel darin anbraten. Paprika, Zwiebeln und Knoblauch zugeben und mitbraten. Kartoffeln zugeben und mit Gemüsebrühe ablöschen. Zum Kochen bringen und köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Petersilie bestreut servieren. Dazu passt Pita-Brot oder Baguette. Schmecken lassen!

Von dieser griechischen Gyrossuppe bekomme ich nie genug! Das Rezept gibt es auf Einfach Tasty. © Einfach Tasty

