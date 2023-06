Kein heißes (Waffel-)Eisen, denn Hot Dog-Waffeln überzeugen alle, die sie verspeisen

Von: Sandra Keck

In einem Waffeleisen kann man nicht nur Waffeln, sondern auch Hot Dogs zubereiten. Hier geht‘s zum Rezept. © Einfach Tasty

Wem Hot Dog Brötchen oder Buns oft zu soft sind, der kann sie im Waffeleisen knusprig aufbacken. Das Ergebnis: das perfekte Fingerfood in Form von Hot Dog-Waffeln.

Ok, zugegeben, eigentlich behaupten wir ja von jedem unserer Hot Dog-Rezepte, dass sie echt was außergewöhnlich Neues sind und dazu noch super gut schmecken. Doch liegt Einfach Tasty damit immer richtig? Da hätten wir beispielsweise den Weißwurst-Hot Dog, den uns die Bayern am liebsten um die Ohren geschlagen hätten. Auch mit der Idee für einen Hot Dog nach Currywurst Art haben wir uns in einigen Teilen Deutschlands eher unbeliebt gemacht. Zum Glück konnte der Hot Dog-Flammkuchen mit Würstchen und Essiggurken wieder einiges wettmachen und spätestens nach den einfachen Hot Dog-Spaghetti waren alle wieder besänftigt. Was lernen wir als Einfach Tasty in Bezug auf Hot Dogs daraus? Manche Gerichte sind gut so, wie sie sind. Aber sie können durch kleine Kniffe immer noch besser werden. Zum Beweis nehmen wir einen ganz normalen Hot Dog mit Würstchen, Röstzwiebeln und Co. und packen diesen in ein Waffeleisen. Das Ergebnis überzeugt alle, versprochen.

So schnell und einfach werden die Hot Dog-Waffeln zubereitet:

Für vier Hot Dogs aus dem Waffeleisen braucht man diese Zutaten:

4 Hot Dog-Würstchen, in Scheiben

4 Hot Dog-Buns

4 EL Senf

4 TL Ketchup

40 g Gewürzgurken, in Scheiben

4 TL Röstzwiebeln

4 EL Remoulade

Die Zubereitung ist denkbar einfach und schnell:

Ein belgisches Waffeleisen vorheizen und ggf. etwas einfetten. Hot Dog-Buns der Länge nach einschneiden, aber nicht durchschneiden. Buns auf die Unterseite des Waffeleisens legen und gleichmäßig mit Senf, Ketchup, Gewürzgurken, Röstzwiebeln, Remoulade und Würstchenscheiben belegen. Brötchen zusammen klappen und Waffeleisen schließen. Etwa vier Minuten backen, bis die Hot Dogs gebräunt sind. Schmecken lassen.

Dieses Rezept ist für alle, die ihre Brötchen lieber etwas knuspriger mögen: Hot Dog-Waffeln. © Einfach Tasty

Ach und wenn das Waffeleisen jetzt schon mal heiß ist, dann können auch noch Cheeseburger-Waffeln und zum Nachtisch ein paar süße Croffles, also eine Mischung aus Croissant und Waffeln, darin zubereitet werden. Viel Spaß!