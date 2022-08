Verlieb dich in diese Yummy Pink Dips zum Pinterest „Food Trend Friday“

Von: Sandra Keck

Teilen

Zum Food Trend Friday sind wir verliebt in diese 3 Yummy Pink Dips. © Einfach Tasty

Dieser Pinterest Food Trend bringt Farbe in deine Küche!

Wir haben Grund zu Feiern, denn Einfach Tasty ist neu auf Pinterest! Das feiern wir mit einem großartigen Gewinnspiel, bei dem du ganz einfach teilnehmen kannst. Zudem geht unsere exklusive Pinterest-Serie „Food Trend Friday“ mit diesen Yummy Pink Dips in die nächste Runde. Abwechslungsreich und farbenfroh - ein echter Hingucker für deinen Esstisch. Oder dippst du lieber auf dem Couchtisch (für den Serienmarathon) oder einer Picknickdecke? Egal wo - Dip it like it`s hot! 🔥

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Pink Dip Nr. 1:

100 g Rote Bete, gewürfelt

2 EL Crème fraîche

2 EL Sahne-Meerrettich

50 g Sonnenblumenkerne

1 TL Salz

20 ml Olivenöl

20 ml Essig

Pink Dip Nr. 2:

150 g Kichererbsen a. d. Dose, abgetropft

100 g Rote Bete, gewürfelt

2 Knoblauchzehen

50 ml Olivenöl

2 TL Zitronensaft

2 EL Tahini (Sesampaste)

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

Pink Dip Nr. 3:

100 g Rote Bete, gewürfelt

100 g Feta

100 g Frischkäse

50 g Walnüsse

Petersilie (nach Belieben)

1 TL Salz

1 EL Zitronensaft

Die Zubereitung ist ganz einfach:

Für den Pink Dip Nr. 1: Rote Bete, Creme fraiche, Sahne-Meerettich, Sonnenblumenkerne, Salz, Olivenöl und Essig fein pürieren. In eine Schale umfüllen und mit Sonnenblumenkernen dekorieren. Für den Pink Dip Nr. 2: Kichererbsen, Rote Bete, Knoblauch, Olivenöl, Tahini, Zitronensaft und Gewürze fein pürieren. In eine Schale umfüllen und mit Tahini dekorieren. Für den Pink Dip Nr. 3: Rote Bete, Feta, Frischkäse, Walnüsse, Petersilie, Salz und Zitronensaft miteinander püreiren. In eine Schale umfüllen und mit gehackten Walnüssen und frischer Petersilie dekorieren. Dazu passt frisch gebackenes Fladenbrot. Sooo lecker!

Du liebst farbenfrohe Rezepte genauso sehr wie wir? Diese bunte Regenbogen-Bowl mit Lachs schmeckt sogar noch besser als sie aussieht oder dieser bunte Bohnensalat mit Avocado ist perfekt, wenn du mal keinen Bock zu kochen hast.

Abonniere unseren Newsletter und wir senden dir regelmäßig leckere Kochinspirationen zu, bei denen dir das Wasser im Mund zusammenläuft.