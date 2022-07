Einfach Tasty x Pinterest: Gewinne einen 1500 Euro Fackelmann Gutschein + Tasty Sortiment

Teilen

Nimm im Rahmen unserer Pinterest-Serie „Food Trend Friday“ am Gewinnspiel teil. Viel Glück! © Einfach Tasty

Neue Küchenausstattung gefällig? Einfach Tasty macht es möglich. Nimm am Gewinnspiel teil und sichere dir den Preis im Wert von 2000 Euro.

Willkommen zum „Food Trend Friday“! Jeden Freitag stellt Einfach Tasty ein neues Pinterest Trendrezept vor, denn wusstest du, dass sich auf Pinterest neue Food Ideen wie ein Lauffeuer entwickeln? Wir haben ein Beispiel aus eigenen Reihen: Unsere bunten Glitzer Eiswürfel kommen bei der Community richtig gut an!

Das hat uns dazu motiviert, unsere Pinterest Follower:innen jeden Freitag durch neue Rezepte zu inspirieren. Zum Start unserer neuen Serie „Food Trend Friday“ gibt es ab dem 29. Juli 2022 ein Gewinnspiel in Kooperation mit Pinterest: Du hast die Chance auf einen 1500 Euro Fackelmann Gutschein und das komplette Sortiment von Einfach Tasty im Wert von zirka 500 Euro. Was du dafür tun musst, verraten wir dir in diesem Artikel.

Einfach Tasty x Pinterest: So nimmst du am Gewinnspiel teil

Ab dem 29. Juli 2022 erscheint jeden Freitag ein „Food Trend Friday“ Pin. In den ersten vier Ausgaben zeigen wir dir besondere Rezepte in unseren Einfach Tasty Trendfarben Hellblau, Rosa, Zitronengelb und Mint. Sandra von Einfach Tasty erklärt dir außerdem, wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Wir fassen die Regeln für dich zusammen:

Folge Einfach Tasty auf Pinterest. Erstelle auf deinem Profil eine Pinnwand mit dem Titel „Food Trend Friday“ (Pinnwände mit abweichenden Namen können für das Gewinnspiel nicht berücksichtigt werden). Pinne in deiner erstellten Pinnwand mit dem Titel „Food Trend Friday“ deine Lieblingspins von Einfach Tasty. Wie viele du dir insgesamt aussuchst und ob du Bild, Video oder Idea Pins wählst, kannst du frei entscheiden.

Einfach Tasty x Pinterest: Was du gewinnen kannst

Im Rahmen unseres Gewinnspiels wird es eine einzige Gewinnerin bzw. einen einzigen Gewinner geben. Per Los wird entschieden, wer den folgenden Gesamtpreis abstaubt:

1500 Euro Fackelmann Gutschein für den Online Shop. Du kannst dir klassische Küchenutensilien oder hochwertige Küchengeräte aussuchen.

für den Online Shop. Du kannst dir klassische Küchenutensilien oder hochwertige Küchengeräte aussuchen. Das komplette Sortiment von Einfach Tasty im Wert von zirka 500 Euro. Darin enthalten sind beispielsweise Pfannen, Messer, Schneidebretter und vieles mehr.

Einfach Tasty x Pinterest: Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

Bevor du teilnimmst, würden wir dich darum bitten, unsere Teilnahmebedingungen genau durchzulesen. Das Wichtigste im Überblick:

Das Gewinnspiel startet am 29. Juli 2022 (00:00 Uhr) und endet am 31. August 2022 (23:59 Uhr).

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und auf Pinterest registriert sind.

Der/die Gewinner:in wird per Los ermittelt. Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass die drei oben genannten Kriterien (siehe „Einfach Tasty x Pinterest: So nimmst du am Gewinnspiel teil“) erfüllt sind.

Der/die Gewinner:in wird eine Woche nach dem Ende des Gewinnspiels per Privatnachricht auf Pinterest informiert. Sollte die benachrichtigte Person sich nicht innerhalb der nächsten sieben Tage nach offizieller Benachrichtigung zurückmelden, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und eine neue Gewinnerin bzw. ein neuer Gewinner wird ermittelt.

Der Gewinn ist nicht übertragbar, kann nicht getauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Die detaillierteren Teilnahmebedingungen findest du hier. Achtung: Die gesonderten Teilnahmebedingungen für Facebook und Instragram sind für dieses Gewinnspiel nicht von Relevanz. Beachte, dass du ausschließlich via Pinterest teilnehmen kannst.