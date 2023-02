Auf den Teller geschaut: Wie Promis ihre Frühstücks-Eier am liebsten essen

Von: Ines Alms

Eier sind out? Von wegen. Sogar Stars und Sternchen greifen gern zu den wertvollen Eiweißspendern. Wenn auch manchmal in recht kurioser Form der Zubereitung.

Man sagt, Marilyn Monroe verzehrte rohe Eier in Milch zum Frühstück. Die Schauspielerin Greta Garbo wiederum schwor auf rohe Eier in Orangensaft. Da weiß man nicht, was schlimmer ist, aber um abzunehmen, schreckten manche auch Jahrzehnte zuvor schon vor nichts zurück. Auch heute hat das Ei noch viele Fans, wenn jedoch eher aus kulinarischen Gründen. Sogar für König Charles III. soll es zum guten Ton gehören, seinen Gästen hartgekochte Eier anzubieten. Wer Eier liebt, kann sich hier gut inspirieren lassen oder seine eigene Methode perfektionieren.

Was frühstücken die Stars? Eier sind beliebter, als man denkt

US-Model Chrissy Teigen kombiniert ihr Spiegelei zum Frühstück gerne mit Avocado und Toast. © agefotostock/Imago

Ob Marotte oder nicht, in vielen Fällen können sich die Liebe zum Ei und damit verbundene Zubereitungsarten vieler Promis durchaus sehen lassen. Die Gründe für die Beliebtheit des Eis sind nachvollziehbar: Es ist sättigend, liefert wertvolles Protein – im Eigelb übrigens auf 100 Gramm gerechnet sogar mehr als im Eiweiß – und enthält so viele Vitamine und Mineralstoffe, dass es auch den Nährstoffbedarf von Vegetariern besonders gut ergänzen bzw. decken kann.

Von Rühr- bis zu Spiegeleiern – nicht nur jede Familie, auch fast jeder Prominente und jeder Starkoch hat seine eigene Art, diesen Frühstücksfavoriten zuzubereiten:

Sehr professionell: Die Methode des britischen Starkochs Gordon Ramsay soll das Rührei besonders fluffig machen. Dabei wird das Ei in einer Pfanne mit Butter 30 Sekunden lang erhitzt, dann für zehn Sekunden unter Rühren vom Herd genommen und dann wieder erhitzt. Der Vorgang wird drei Minuten lang wiederholt.

Ohne Schnickschnack: Die Königin des Country, Dolly Parton, fügt der Rühreimasse einfach ein paar Tropfen Eiswasser hinzu, das verleiht den Eiern eine schöne luftige Konsistenz.

Stoffwechsel-Anheizer: Die britische Sängerin Rita Ora mag es eher schlicht, aber effektiv und frühstückt täglich Eier mit Lachs.

Pochiertes Ei bis Rührei: Auch Topmodels und Fußballer lieben Frühstückseier

Auch bei Models sind Eier beliebt. Gisele Bündchen gönnt sich gern einen Brunch mit Eiern und Avocados, das Topmodel Karolína Kurková startet morgens mit ein paar gekochten Eiern. US-Model Chrissy Teigen, die auch ein eigenes Kochbuch herausgebracht hat, ist da etwas ambitionierter: Sie gart ihr mit Salz, Pfeffer und Sahne verfeinertes Rührei 20 bis 30 Minuten bei sehr niedriger Temperatur in Butter. Gern mit ein paar Kräutern und etwas Speck serviert. Wahlweise gibt es einen Toast mit pürierter Avocado, Schinken, Tomaten und einem Spiegelei.

Eier sind bekanntlich auch Sportlernahrung, daher servierte Anton Schmaus, Chefkoch der Deutschen Fußballnationalmannschaft, den Kickern ein stärkendes Früchstück mit Eggs Benedict, pochierten Eiern. Für die Zubereitung bevorzugt er eine Rezeptvariante mit Avocado und Olivenölhollandaise.

Für Eggs Benedict werden die Eier einzeln in einer kleinen Schüssel aufschlagen und dann in das leicht siedende, gesalzene Wasser mit etwas Essig gegeben. Dann wird das Eiweiß mithilfe eines Löffels um das Eigelb geschlagen. Die Eier zwei bis drei Minuten garen und mit einer Schaumkelle herausnehmen. Abtropfen lassen und mit Salz würzen.

Auch wenn die geschmacklichen Vorlieben der Stars manchmal wunderliche Züge haben: Erlaubt ist, was schmeckt.