Schon gewusst? Dafür ist das Loch im Schneidebrett wirklich

Von: Janine Napirca

Tipps aus der Küche: Drei Möglichkeiten, wie Sie sich das Loch im Schneidebrett zunutze machen können.

Für allerlei Gerichte, wie beispielsweise Zucchini-Parmigiana, das italienische Schmorgericht Peperonata oder Nudelsalat mit Pfifferlingen und frischen Feigen ist erst einmal Gemüse-Schnippeln angesagt. Wer seine Arbeitsfläche in der Küche nicht zerkratzen will, nutzt dafür ein Schneidebrett. Ob Sie Bretter aus Holz oder anderen Materialien bevorzugen, bleibt Ihnen selbst überlassen. Viele Schneidebretter haben an der Seite ein Loch. Haben Sie gedacht, es ist nur dazu da, um das Brett gegebenenfalls aufzuhängen? Wofür Sie sich das Loch außerdem zunutze machen können, erfahren Sie im Folgenden.

Warum hat das Schneidebrett ein Loch?

Zunächst einmal gibt es einen ganz praktischen Grund, weshalb Schneidebretter an einer Seite ein Loch haben. Die Öffnung ist dazu da, damit Sie das Brett daran an der Wand aufhängen können. So lassen sich die praktischen Küchenhelfer platzsparend in der Küche verstauen.

Alternative Verwendung: Loch im Schneidebrett zum Festhalten

Zudem können Sie das Loch, das in manchen Schneidebrettern zu finden ist, als Griff verwenden. In manchen Fällen, ist es ratsam, das Brett festzuhalten. Da kann das Loch in Schneidebrettern sehr nützlich sein. Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit, was man mit dem Loch im Brett machen kann.

Wofür Sie das Loch in Schneidebrettern außerdem nutzen können

Je nachdem, welche Lebensmittel Sie auf dem Schneidebrett schneiden, können Sie das Schneidebrett-Loch auf eine andere Art nutzen. Gemüse und Co. soll nach dem Schneiden in eine Pfanne oder einen Topf befördert werden – ohne dabei eine Sauerei in der Küche anzurichten? Schieben Sie die geschnittenen Zutaten durch das Loch im Schneidebrett in das Gefäß Ihrer Wahl. So verhindern Sie, dass etwas daneben geht. Haben Sie sich außerdem einmal gefragt, wofür die Schublade unter dem Backofen wirklich gedacht ist und was es mit dem Loch im Pfannenstiel auf sich hat?