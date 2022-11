Diese Küchenhelfer sorgen für Ordnung in deiner Küche und eignen sich super als Geschenk

Von: Sandra Keck

Teilen

Diese nützlichen Küchen-Gadgets solltest du dir am Black Friday unbedingt kaufen (Symbol). © Einfach Tasty

Bald ist Weihnachten und wenn du schlau bist, kaufst du Geschenke am Black Friday.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.



Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür! Doch bevor wir es uns jetzt mit heißer Schokolade und Weihnachtsplätzchen auf der Couch gemütlich machen und einen kitschigen Weihnachtsfilm streamen, sollten wir uns noch schnell um Weihnachtsgeschenke kümmern.

Bald ist Black Friday und das heißt, es gibt überall Rabatte ohne Ende. Wir haben für dich 10 praktische Küchenhelfer, die du auf Amazon findest, zusammengetragen. Mit diesen teilweise witzigen Helferlein kannst du anderen oder einfach dir selbst eine Freude machen. Und das Beste: für die Shoppingtour musst du nicht mal dein Haus verlassen.

1. Organisiere deine Schubladen und verliere nie wieder Zeit beim Suchen von Krimskrams

Dieser praktische Schubladen-Organizer erspart dir lästiges Suchen. © Amazon.de / Practical Comfort

Wie heißt es so schön: Eine organisierte Schublade ist eine freudige Schublade, oder so ähnlich? Spätestens seit Marie Kondō wissen wir aber die Vorzüge von Ordnung zu schätzen. Es spart Zeit und schon die Nerven.

Schubladen-Organizer bestellen

2. Mit diesem praktischen Spülschrankregal schaffst du Platz für Putzmittel und andere Dinge, die du beim Spülen griffbereit haben solltest

Dieses praktische Regal sorgt in Küchenschränken für Ordnung. © Amazon.de / BIAOQINBO

Einfach zu installieren und damit in wenigen Minuten einsatzbereit. Das geräumige Regal hat nützliche, ausziehbare Schubladen und macht nicht nur unter der Spüle, sondern auch im Badezimmer oder in der Vorratskammer eine gute Figur.

Spülschrankregal bestellen

3. Mit diesem witzigen Kühlschrankreiniger haben schlechte Gerüchte keine Chance mehr

Diese beiden wütenden Mamas hast du gerne bei dir zu Gast, glaube uns. © Amazon.de / KRISFD

Über diese wütenden Mamas freust sogar du dich! Die eine hilft dir beim Reinigen deiner Mikrowelle und die andere vertreibt unangenehme Gerüche aus deinem Kühlschrank. Ein wahres Power-Dreamteam.

Kühlschrankreiniger bestellen

4. Mit dieser kleinen Spülbürste inklusive Spülmittelbehälter spülst du schneller ab, denn je

Praktisch und hübsch anzusehen! © Amazon.de / SZDPC

Gönn dir beim Abspülen ein Upgrade und tausche deine 0815-Spülbürste gegen diesen kleinen Helden ein! Mit nur einem Knopfdruck bekommst du eine richtig dosierte Menge Spülmittel und der praktische Halter, bewahrt die Spülbürste nach getaner Arbeit an ihrem Platz.

Kleine Spülbürste bestellen

5. Diese fancy Messer-Spülbürste reinigt von zwei Seiten gleichzeitig und schützt deine Hände

Mit dieser praktischen Messer-Spülbürste schneidest du dich garantiert nicht. © Amazon.de / Joseph Joseph

Eine Spülbürste, mit der du scharfe Messer, aber auch Besteck einfach reinigen kannst. Die steifen und langlebigen Borsten machen kurzen Prozess mit allen Arten von Schmutz (auch mit hartnäckigem!). Zudem schützt die Bürste aufgrund ihrer Form vor Schnitten und Verletzungen.

Messer-Spülbürste bestellen

6. Dieser Spülmaschinenmagnet liefert dir immer die perfekte Antwort auf „Ist das Geschirr schmutzig oder sauber?“

So musst du nicht erst raten und in die Spülmaschine schauen. © Amazon.de / Coomazy

Für alle, für die mit der Hand spülen eher eine untergeordnete Rolle spielt, könnte dieser Magnet nützlich sein. Sicherlich praktisch für Großfamilien und WG‘s.

Spülmaschinenmagnet bestellen

7. Diese nachhaltigen Schwammtücher sehen nicht nur süß aus, sondern sind auch praktisch

Diese Schwammtücher sehen nicht nur süß aus, sondern sind auch nachhaltig. © Amazon.de / Ligarti

Ein Set aus nachhaltigen Zellstoff-Reinigungstüchern, die Verschüttetes und Verschmutzungen viel besser aufsaugen als handelsübliche Papier- oder Geschirrtücher. Wenn man den vielen positiven Rezensionen glauben darf, sind sie unglaublich saugfähig und trocknen schnell. Also nie wieder stinkende Schwämme!

Schwammtücher bestellen

8. Perfekt für kleine Küchen mit wenig Platz: aufrollbares Abtropfgestell

Schon praktisch so ein faltbares Abtropfgestell. © Amazon.de / MECHEER

Ein aufrollbarer Geschirrständer aus Metall, der an den Enden mit weichem Silikon überzogen ist, um Kratzer zu vermeiden. Einfach ein Muss für kleine Küchen, da du ihn nach dem Gebrauch aufrollen und platzsparend lagern kannst.

Abtropfgestell bestellen

9. Dieses 3-teilige Mülltrennsystem ist praktisch und gut für die Umwelt

Wer hätte gedacht, dass Mülltrennung stylisch ist? © Amazon.de / RETRIX

Das schlichte Design hat es in sich, denn die Behälter haben gleich drei verschiedene Nutzen: egal, ob für Pfandflaschen, Altpapier oder Plastikmüll – die Mülltrennung ist damit kinderleicht.

Mülltrennsystem bestellen

10. Spätestens seitdem TikTok einen Hype rund um die Ordnung im Kühlschrank ausgelöst hat, sind diese Kühlschrank-Organizer ein MUSS

Diese stapelbaren Kühlschrank-Organizer sorgen für Durchblick. © Amazon.de / FINEW

Die Behälter in unterschiedlichen Größen bringen Ordnung in deinen Kühlschrank. Lebensmittelecht, stabil und durchsichtig: so haben „Kühlschrank-Leichen“ bei dir keine Chance mehr.

Kühlschrank-Organizer bestellen

Und da es sich in einer aufgeräumten Küche viel besser Kochen lässt, hast du jetzt vielleicht Lust den Kochlöffel zu schwingen?

Hier haben wir ein einfaches Rezept für rauchige Spaghetti mit Chorizo-Bolognese für dich, die der klassischen Sauce Konkurrenz machen.

Du bist Foodie und immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen? Dann melde dich jetzt für unseren Newsletter an und bekomme regelmäßig unsere neusten Kreationen direkt in dein E-Mail-Postfach geschickt.