Dank des viralen TikTok-Trends Big Mac-Tacos gibt es den Burger jetzt im handlichen Format

Von: Sandra Keck

Teilen

Ein neuer TikTok-Foodtrend kombiniert Big Mac Burger und mexikanische Tacos. Einfach Tasty Redakteurin Sandra testet, ob der Hype gerechtfertigt ist. © Sandra Keck/Einfach Tasty

In dem TikTok-Rezept werden Tacos mit der Big Mac-Burgersauce und weiteren Zutaten zu einem einzigartigen Genuss kombiniert. Wie genau erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema Den Lieblingsburger als handlicher Snack, das verspricht der virale Trend Big Mac-Tacos

Die beliebte Zubereitungsmethode des „Smashed Burgers“, also eines beim Braten stark auf die Grillplatte angedrückten Rindfleischburgers, verleiht dem Gericht eine knusprige Textur und unglaublichen Geschmack, durch die Vielzahl leckerer Röstaromen. Mit nur wenigen Zutaten können Sie diese leckeren Big Mac-Tacos zu Hause nachmachen und Ihre Geschmacksknospen mit dem bekannten Geschmack der Fastfoodkette verwöhnen.

Was diesen Trend so besonders macht, ist die unerwartete Fusion von Fastfood und Streetfood in einem köstlichen Taco-Format. Die Zubereitung der berühmten Big Mac-Sauce wird im Artikel ausführlich erläutert, sodass Sie den authentischen Geschmack des Big Macs in Ihren eigenen vier Wänden genießen können. Aber nicht nur das – die Kombination aus den charakteristischen Aromen von McDonald’s und dem innovativen Taco-Style macht dieses Rezept zu einem absoluten Must-try für Foodies und TikTok-Enthusiasten gleichermaßen. Erfahren Sie mehr über diese verlockende Geschmacksexplosion namens Big Mac-Tacos auf einfach-tasty.de.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Keck sorgfältig überprüft.