„Super Cathy Spezial-Kaffeemischung“: Für ihren Lieblingskaffee braucht Cathy Hummels Zutaten aus den USA und Spanien

Von: Janine Napirca

In der RTL-2-Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ verrät die Moderatorin und Influencerin, wie sie ihren Kaffee morgens am liebsten trinkt.

Cathy Hummels verrät in der neuen RTL-2-Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ nicht nur den Grund für die Trennung von Fußballer Mats Hummels, sie gibt auch ganz private Einblicke in ihren Alltag, wie zum Beispiel zu ihrer Morgenroutine: „In der Früh stehe ich mit Ludwig auf, dann bringe ich oder Charlotte, meine Nanny, ihn in den Kindergarten. Dann hüpfe ich unter die Dusche, mache mir meine Augen Patches drauf und dann gibt‘s erstmal meinen geliebten Kaffee.“ Eben dieser Kaffee ist etwas ganz Besonderes, denn für die Zubereitung braucht die Moderatorin der TV-Show „Kampf der Realitystars“ Zutaten aus den USA und Spanien.

Ich mache meine „Super Cathy Spezial-Kaffeemischung“. Das ist echt Kunst. Routinen sind mir sehr wichtig, weil ich viel unterwegs bin. Ich habe nicht so einen geregelten Lifestyle, weil ich auch viel auf Reisen bin. Ich bin viel auf Produktion und ich weiß aber trotzdem: „Mein Kaffee, der schmeckt mir immer gleich.“

Ein ganz besonderes Aroma verleiht Cathy Hummels ihrem Kaffee durch French Vanilla Stevia Drops: „Die habe ich mir in den USA gekauft. Die liebe ich so sehr“, offenbart sie in der Doku. Wussten Sie schon, dass auch Tee Koffein enthält und eigentlich ein besserer Wachmacher als Kaffee ist? Einer Studie zufolge ist der Morgenkaffee sogar ungesund.

Folgende Zutaten brauchen Sie, um Ihren Kaffee wie Cathy Hummels zu trinken

Spanische Sojamilch

Mandelmilch

French Vanilla Stevia Drops

Kaffee

Auf Instagram verrät die Influencerin zudem, dass sie ihren Kaffee am liebsten aus ihrer mintfarbenen Nespresso-Kaffeemaschine trinkt. Wie und wo Sie Kaffeebohnen beziehungsweise Kaffeepulver am besten aufbewahren, lesen Sie hier.

So bereiten Sie den Lieblingskaffee von Cathy Hummels zu

Geben Sie etwas von der spanischen Sojamilch und einen Schuss Mandelmilch in einen Topf. Mit einer Pipette tropfen Sie ein paar Spritzer French Vanilla Stevia Drops in die Milchmischung. Erhitzen Sie das Gemisch auf der Herdplatte. Kochen Sie sich eine Tasse Kaffee und gießen Sie die French-Vanilla-Soja-Mandelmilch darüber und genießen Sie Cathy Hummels „Super Cathy Spezial-Kaffeemischung“.

Cathy Hummels erzählt in der Doku außerdem, dass sie bereits im Jugendalter durch ihre erste Depression angefangen hat, kleine Dinge, die wie ein Anker, an dem man sich festhalten kann, zu entwickeln. Da bei ihr eigenen Angaben zufolge „beruflich alles so wirr ist“, brauche sie im Privaten umso mehr ihre Routinen, die sie glücklich machen. Eine kreative Variation des schlichten Kaffees können Sie auch mit der Zugabe einer Banane zaubern – so sparen Sie sich sogar das Frühstück.