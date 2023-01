Zehn-Minuten-Brötchen: Diese Semmeln stehen blitzschnell auf dem Tisch – ganz ohne Gehen

Von: Maria Wendel

Lust auf Semmeln, aber der Weg zum Bäcker ist viel zu weit und kalt ist es draußen auch noch? Kein Problem: Knusprige Sonntagsbrötchen sind auch einfach und schnell selbstgemacht.

Nichts riecht köstlicher als frische Semmeln oder Brot* aus der heimischen Küche. Grade sonntags, wenn man ausschlafen und nicht erst noch den Gang zum Bäcker hinter sich bringen will, kommt dieses Rezept für blitzschnelle Brötchen wie gerufen. Die meisten Zutaten haben Sie wahrscheinlich sowieso im Haus – vor allem, wenn Sie zu den fleißigen Brotbäckern in diesem Jahr gehört haben, die Hefe und Co. immer zu Hause haben.

Der Teig muss nicht gehen, obwohl er Hefe enthält. Dadurch ist der Teig blitzschnell fertig und die Brötchen können im Ofen gemütlich gebacken werden. In der Zeit können Sie den Frühstückstisch richten.

Es gibt nichts Besseres als frisch gebackene Semmeln am Morgen. (Symbolbild) © BE&W/Imago

Schnelle Semmeln einfach selber backen: Aus diesen Zutaten in zehn Minuten einen Teig zaubern

Zutaten für sechs Semmeln:

1 TL Honig

1 / 2 Würfel Hefe (21 g)

/ Würfel Hefe (21 g) 300 ml lauwarmes Wasser

1 TL Salz

300 g Dinkel-Vollkornmehl

300 g Weizenmehl

So backen Sie die schnellen Semmeln einfach selbst: Brötchen wie vom Bäcker

Geben Sie den Honig und die zerbröselte Hefe in eine Schüssel. Zerdrücken Sie beides mit einer Gabel und verrühren Sie die Zutaten. Gießen Sie das Wasser und Salz hinzu und verrühren Sie alles miteinander. Jetzt geben Sie die beiden Mehlsorten hinzu und verkneten alles mit den Händen oder einem Handmixer zu einem glatten Teig. Wenn der Teig zu klebrig ist, nehmen Sie einfach noch etwas mehr Mehl. Geben Sie den Teig auf eine Arbeitsfläche und schneiden Sie ihn mit einem Messer in zwei gleich große Teile. Diese teilen Sie noch einmal in drei gleiche Teile. Formen Sie aus den Teigstücken Brötchen. Legen Sie die Teigrohlinge auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und schneiden Sie sie oben längs ein. Backen Sie die Semmeln im nicht-vorgeheizten Ofen für 20-25 Minuten bei 200 °C Ober-/Unterhitze.

Diese Semmeln schmecken sowohl mit herzhaftem Belag, wie Wurst und Käse, als auch mit süßem Aufstrich: Honig, Marmelade oder Schokocreme. Toben Sie sich aus beim Frühstück. Und wenn Sie ein noch einfacheres Rezept mit nur drei Zutaten suchen, sind die Süßkartoffelbrötchen wie für Sie gemacht! Guten Appetit! (mad) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.