Süße Zucchini-Brownies mit Walnüssen überzeugen auch Gemüsemuffel

Von: Sandra Keck

Dank der Zucchini werden die Schokoladenbrownies richtig saftig und lecker. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Wer sich traut und Zucchini in seinen Kuchenteig gibt, der wird mit saftigen Gebäcken belohnt. Die veganen Zucchini-Brownies sind perfekt für den Einstieg.

Sommerzeit = Zucchinizeit, denn jetzt gibt es das grüne Kürbisgemüse in Hülle und Fülle, auch in den heimischen Gärten. Daher stehen wir von Einfach Tasty mit Rat, Tat und vor allem vielen Zucchinirezepten in den Startlöchern, um die Zucchiniflut kulinarisch abzufangen.

Eine deftige Zucchini-Hack-Pfanne mit Feta oder auch schnelle Zucchiniröllchen mit Schinken und Käse gehören vielleicht zu den Klassikern, wenn man an Rezepte mit Zucchini denkt. An Kuchen und süßes Gebäck denken bestimmt nur die wenigsten. Denn wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Zucchini-Brownies Schokoliebhaber und Veganer gleichermaßen erfreuen können?

Diese Zutaten braucht man für saftige Zucchini-Brownies:

400 g Zucchini

1 Prise Salz

50 g Walnüsse

200 g Zucker

250 g Mehl

80 g Kakaopulver

2 TL Backpulver

125 ml neutrales Öl

300 ml Hafer-Drink (oder eine andere pflanzliche Alternative)

50 g vegane Zartbitter-Raspelschokolade

Die Zubereitung ist dank dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz einfach:

Zucchini grob raspeln und mit Salz vermengen. 15 Minuten ziehen lassen. Walnüsse hacken. Mehl mit Zucker, Kakaopulver, Salz und Backpulver mit einem Schneebesen in einer Schüssel vermischen, um Klümpchen zu entfernen. Hafer-Drink und Öl zu den trockenen Zutaten geben und verrühren. Ausgedrückte Zucchini und Walnüsse unterheben. Ein kleines Backblech (ca. 23 x 23 cm) mit Backpapier auslegen. Teig hineingeben und Zartbitter-Raspelschokolade darüberstreuen. Bei 200 °C Ober-/Unterhitze etwa 25 Minuten backen. Schmecken am besten noch lauwarm.

Gesunder als reguläre Brownies, aber genauso lecker

Brownies, wie auch die saftigen Blondies mit Lemon Curd, sind für viele ein Seelenschmeichler, aber leider auch oft voller Kalorien und eher ungesunder Zutaten. Die vegane Variante mit Zucchini bietet hier eine clevere Alternative. Die Zucchini sorgt für eine unglaubliche Saftigkeit, ohne dass man zusätzlich Unmengen an Öl oder Butter benötigt. Sie enthält außerdem wertvolle Nährstoffe, darunter Vitamine und Ballaststoffe, was diese Leckerei zu einer ausgewogenen Wahl macht – perfekt für Genuss ohne schlechtes Gewissen.

Einfach Tasty-Redakteurin Sandra (@kecke.kueche) zeigt in diesem Instagram-Reel, wie einfach die Zubereitung der saftigen Zucchini-Brownies ist:

Das einfache und vielversprechende Rezept hat einige zum Nachbacken animiert. Die Reaktionen sind durchweg positiv, wie diese Kommentare zeigen:

„Saftig, saftiger – diese Brownies! 😍😍😍 So einfach und lecker! Toll. ♥️“

Das Rezept ist super und die kleinen Schokies sind großartig 🤩❤️👏“

Ob als Nachtisch für besondere Anlässe oder als leckere Belohnung zwischendurch – diese veganen Zucchini-Brownies sind ein Genuss für jeden Tag und perfekt, wenn man Zucchini verwerten muss.