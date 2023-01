Mit dieser Flammkuchen Calzone musst du dich nicht mehr für eines von beidem entscheiden.

Saftig wie eine Calzone, knusprig wie ein Flammkuchen

Diese Kombi hast du bisher nicht gekannt aber du vergisst die Flammkuchen Calzone nie wieder

In Italien isst man die Calzone, wenn man sich richtig was gönnen möchte. Der Flammkuchen aus dem französischen Elsass ist als leichter Genuss gedacht und passt perfekt zu einem guten Glas Wein. Die Idee hier beides zu vereinen ist einfach nur genial. Der Teig schließt hier die dampfende Füllung ein, wodurch der Käse beim Anschneiden herausfließt. Gleichzeitig wird die Tasche außen schön kross, was für jeden Bissen den gewissen Crunch gibt.

Am besten macht man gleich ein paar mehr, damit man für den nächsten Tag ein schnelles Mittagessen hat. Denn die Flammkuchen Calzone lässt sich ideal in der Mikrowelle aufwärmen und lässt sich leicht ohne eine Sauerei einpacken. Das Schwierigste ist hier, dass nicht direkt alle gegessen werden.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

70 g Zwiebel (entspricht einer kleinen Zwiebel)

150 g Crème fraîche (alternativ Schmand)

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

150 g Speckwürfel

150 g Reibekäse (z. B. Mozzarella)

1 Rolle (à 400 g) Pizzateig

So gelingt dir die Zubereitung der Calzone:

Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Zwiebel halbieren, schälen und in feine Scheiben schneiden. Crème fraîche, Salz, Pfeffer und Muskatnuss in einer Schale vermengen und ggf. nach Belieben abschmecken. Den Pizzateig auf ein Backpapier legen, damit dieser nicht an deiner Arbeitsfläche klebt. Falls dieser nicht rund ist kannst du einen großen Teller auflegen und einmal mit dem Messer die Form nachfahren. Mit einem Löffel, die gewürzte Crème fraîche auf dem Teig verteilen. Anschließend Zwiebel, Speckwürfel und auch den Käse darauf verteilen.

Achtung: Die Ränder müssen frei bleiben, damit du die Calzone schließen kannst. Mit dem Backpapier die Calzone unten von einer Seite anheben und über das andere Ende legen. Teigränder fest andrücken, damit die Füllung beim Backen nicht herausläuft. Den Flammkuchen nun mit dem Backpapier aufs Backblech geben und ca. 20 Minuten backen, bis die Calzone goldgelb und knusprig. Tipp: Die Füllung kann natürlich je nach Geschmack variieren. Vegetarisch, saisonal oder auch süß? Kreativität ist hier das einzige Limit!

Diese Flammkuchen Varianten gibt es noch:

Der klassische Flammkuchen ist mit Speck, Käse uns Zwiebeln. Das kennt mittlerweile ja auch schon jeder. Wie wäre es denn mit diesem leckeren Flammkuchen mit Rotkohl und Apfel. Oder eine Variante im Frühling mit Spargel: Einfach zum Wegknuspern: Spargel-Flammkuchen mit Sauce Hollandaise? Neulich zum Oktoberfest gab es passend zum Oktoberfest diese Abwandlung: Dieser Oktoberfest-Flammkuchen sieht nicht nur schee aus, sondern schmeckt auch guad. Du kannst hier auch einfach nach deinen Kühlschrank Resten planen und dir deine eigenen Kreationen zubereiten.

