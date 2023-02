Nicht nur bei einem Super Bowl Finale mega: Chicken and Waffles „Mexican Style“

Von: Sandra Keck

Diese Chicken and Waffles „Mexican Style“ sind ein amerikanischer Frühstücksklassiker. Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

Finale, ohooo!

Die letzten Tage haben wir dir viele leckere Snacks präsentiert, die sich perfekt für einen Serienmarathon oder Filmabend mit Freund:innen eignen. Oder eben für ein Public Viewing Event, wie dem heutigen Super Bowl Finale, was in der Nacht von Sonntag (12. Februar) auf Montag (13. Februar) stattfindet.

Falls dir noch das passende Fingerfood für ein glorreiches Finale fehlt, teste doch unser Rezept für Chicken and Waffles „Mexican Style“. Die Kombination aus saftigen Buttermilchwaffeln und knusprigen Hähnchen ist typisch amerikanisch und einfach mega lecker! Der Super Bowl startet übrigens um 00.30 Uhr deutscher Zeit – du hast also noch genug Zeit für die Vorbereitung. Viel Spaß!

So geht‘s:

Lass dich von der Menge an Zutaten nicht abschrecken:

Marinade:

400 ml Buttermilch

2 EL Limettensaft

1 EL Tabasco

1 Prise Salz

0,5 TL Pfeffer

2 Chilischoten, optional

400 g ausgelöstes Hähnchenkeulen oder Hähnchenbrustfilet

Waffelteig:

250 g Weizenmehl

80 g Maismehl

1 Pck. Backpulver

1 TL Salz

50 g Cheddar, gerieben

3 EL Ahornsirup

150 ml Buttermilch

4 Eier

50 g Butter, geschmolzen

Hähnchen-Panade:

200 g Weizenmehl

100 g Maismehl

2 TL Backpulver

1 TL Knoblauchpulver

1,5 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Cayennepfeffer

2 TL Paprikapulver, edelsüß

0,5 TL Kumin

Toppings:

Avocado

Eingelegte rote Zwiebeln

Mayonnaise

Hot Sauce

Koriander

Außerdem:

Frittieröl

Die Zubereitung dauert länger, aber es lohnt sich:

Für die Hähnchen-Marinade: In einer Schüssel Buttermilch, Limettensaft, Tabasco, Salz und Pfeffer verrühren. Wer es schärfer mag, kann noch 2 kleingeschnittene Chilischoten dazugeben. Hähnchenfleisch in die Marinade legen und zugedeckt mindestens 4 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Für den Waffelteig: Aus Weizenmehl, Maismehl, Backpulver, Salz, geriebenem Cheddar, Ahornsirup, Buttermilch, Eiern und geschmolzener Butter einen homogenen, festen Waffelteig rühren.

In einem eingefetteten Waffeleisen nach und nach ausbacken und Waffeln warm stellen. Für die Hähnchen-Panade: Weizenmehl, Maismehl, Backpulver mit den Gewürzen vermischen. Hähnchen aus der Marinade nehmen, etwas abtropfen lassen und von allen Seiten mit der Panade bedecken.

Tipp: Panade in einen großen Plastikbeutel geben. Hähnchen einzeln dazugeben, verschließen und gut schütteln. So haftet die Panade gleichmäßig am Hähnchen. In einem tiefen Topf Frittieröl erhitzen und Hähnchen darin knusprig ausbacken. Auf Küchenkrepp überschüssiges Öl abtropfen lassen. Waffeln mit Avocado, Hähnchen, roten Zwiebeln, Mayonnaise, Hot Sauce und Koriander belegen. Reinhauen!

Wem süßes belgische Waffeln mit Puderzucker auf Dauer zu langweilig sind, sollte dieses Rezept für Chicken and Waffles „Mexican Style“ unbedingt ausprobieren. © Einfach Tasty

Sieht das nicht großartig aus? Wie du die für Mexiko typischen eingelegten Zwiebeln machst, erfährst du hier: Sauer macht lustig und schmeckt dazu noch gut, wie diese eingelegten Zwiebeln beweisen.

