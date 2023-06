Reis nochmal aufwärmen: Warum dabei laut TikTok ein Eiswürfel nützlich sein kann

Von: Janine Napirca

Tipp aus der Küche gefällig? Reis wird schmackhafter in der Mikrowelle aufgewärmt, wenn Sie einen Eiswürfel dazulegen.

Essen Sie gerne Reis? Ob als Beilage zu geschmorten Gurken oder gefüllten Tomaten mit Hackfleisch, in koreanischen Kimbap oder als eine von zahlreichen köstlichen Risotto-Varianten – aus vielen Küchen ist das Getreide kaum noch wegzudenken. Doch was tun mit den übriggebliebenen Resten? Kann man Reis einfach in der Mikrowelle wieder aufwärmen?

Reis in der Mikrowelle aufwärmen: Eiswürfel hilft laut TikTok-Video gegen Austrocken

Viele übrig gebliebene Lebensmittel können Sie am Folgetag in der Mikrowelle aufwärmen und anschließend bedenkenlos verzehren, auch Reis. © AndreyPopov/Imago

Wer Speisen vom Vortag wieder warm verzehren möchte, greift gerne zur Mikrowelle. Das ist praktisch, geht schnell und aufgewärmt schmecken die Gerichte fast so gut wie frisch gekocht. Damit aber beispielsweise Reis richtig und gleichmäßig warm wird ohne dabei auszutrocknen, hat die TikTokerin Emily Mariko ein kurzes Lifehack-Video veröffentlicht.

Geben Sie die aufzuwärmenden Speisen auf einen mikrowellengeeigneten Teller und platzieren Sie in der Mitte des Reises einen großen Eiswürfel. Decken Sie den Teller mit einem sauberen Stück Küchenrolle ab und stellen Sie ihn in die Mikrowelle. Wärmen Sie das Reisgericht bei entsprechender Temperatur auf und nehmen Sie den Teller anschließend wieder aus der Mikrowelle heraus. Entfernen Sie den Eiswürfel und genießen Sie die perfekt aufgewärmte Speise. Denn der Eiswürfel sorgt dafür, dass der Reis gleichmäßig erwärmt wird, nicht austrocknet und die richtige Konsistenz erhalten bleibt.

Warum der Eiswürfel in der Mikrowelle trotz Erhitzen nicht geschmolzen ist? Die Mikrowellenstrahlung versetzt die Moleküle der Lebensmittel in Schwingungen. Gefrorene Moleküle können sich hingegen nicht bewegen. Stattdessen sorgt der entstehende Wasserdampf dafür, dass der Reis schön gleichmäßig aufgewärmt wird und die typisch klebrige Konsistenz behält.