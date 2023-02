Diese Saté-Spieße mit Reis entführen dich auf eine kulinarische Reise nach Südostasien

Von: Eva Lipka

Asia-Feeling für zuhause: das Rezept für Saté-Spieße mit Reis bringen Südostasien an deinen Gaumen. © Einfach Tasty

Der Reiz des Kochlöffels bewegt den Ehemann zur ewigen Liebe...

...ist ein thailändisches Sprichwort, das mit der Redewendung „Liebe geht durch den Magen“ vergleichbar ist. Bei unserem Rezept für Saté-Spieße, gegrillten Hähnchenspießen in pikanter Erdnuss-Marinade, schmeckt man die Liebe auf den ersten Happen. Ursprünglich kommen die Saté-Spieße aus Indonesien. Sie sind mittlerweile aber in vielen südostasiatischen Ländern bekannt und beliebt. Durch die Kolonialisierung sind Saté-Spieße oder Satésauce sogar in der niederländischen Küche, beispielsweise als Beilage zu Pommes, angekommen.

Saté heißt nichts anderes als auf Bambusspießen über Holzkohle gegrilltes Fleisch. Sie werden meist mit einer pikanten Erdnusssauce serviert.

Bei uns werden die Fleischspieße direkt mit Erdnuss-Marinade umhüllt und werden, mit Reis serviert, zum perfekten asiatischen Hauptgericht. So bringst du ohne viel Aufwand den Geschmack Südostasiens in deine Küche.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Für die Erdnuss-Marinade:

100 g Erdnussbutter

3 EL Sojasauce

3 EL Kokosmilch

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 EL Ingwer, fein gehackt

0,5 TL Pfeffer

Außerdem:

400 g Hühnerbrust, in mundgerechten Stücken

Schaschlikspieße

Zum Garnieren:

Koriander, gezupft

Erdnüsse, grob gehackt

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Erdnuss-Marinade: In einer kleinen Schüssel die Erdnussbutter mit Sojasauce, Kokosmilch, Knoblauch, Ingwer und Pfeffer vermischen. Die Hähnchenbrust in einer Schüssel mit der Erdnuss-Marinade übergießen und gut umrühren. Die marinierten Hähnchenbruststücke auf Schaschlikstäbchen aufspießen. Die Spieße in einer Pfanne anbraten und gelegentlich wenden, bis sie von allen Seiten knusprig und leicht gebräunt sind. Mit Reis servieren und nach Geschmack mit Koriander und Erdnüssen garnieren. Lass es dir schmecken!

Hähnchen in pikanter Erdnussmarinade: das Rezept für Saté-Spieße kann ganz einfach zu Reis serviert werden. © Einfach Tasty

