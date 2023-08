Koreanische Tteokbokki, Reiskuchen in süß-scharfer Sauce, machen Bock auf mehr

Asiatisches Rezept

Das Rezept für koreanische Tteokbokki präsentiert die vielfältigen Aromen Koreas.

Koreanische Tteokbokki sind gebratene Reiskuchen in Chilisauce, die als süß-würziger Snack in Straßenständen verkauft und in Pubs als Beilage gereicht werden.

Tteokbokki, auch bekannt als „Ddeokbokki“, ist ein beliebtes koreanisches Gericht. Es besteht hauptsächlich aus gebratenen (bokki) Reiskuchen (Tteok), die in einer süß-scharfen Chilisauce (Gochujang) gekocht werden.

Gochujang ist eine fermentierte Würzpaste aus Korea, die in gut sortierten Supermärkten und Asiamärkten erhältlich ist. Sie besteht zumeist aus Chilipulver, Klebreismehl, Malzgerste oder Sojabohnenmehl, Salz und Reissirup.

In sogenannten „Pojangmacha“, koreanischen Straßenständen wird der Snack, der für seinen süßen, würzigen, leicht salzigen Geschmack bekannt ist, verkauft. Außerdem sind koreanische Tteokbokki ein häufiger Bestandteil der Pub-Kultur, wo sie zu Alkohol gereicht werden. Sojasauce und Sesamöl, mit denen die sämige Sauce verfeinert werden, gehören zu den Must-Haves der asiatischen Küche.

Ausgefallenen Rezepten aus Korea, wie das Egg Drop Sandwich, durchdringen die Welt der viralen Social-Media-Sensationen. Doch auch einfache Gerichte, wie Korean Fried Chicken zeigen, wie vielfältig und kreativ die koreanische Küche ist.

So schnell sind die koreanischen Tteokbokki zubereitet:

Man braucht nur wenige Zutaten für die koreanischen Tteobokki:

500 ml Gemüsebrühe

4 EL Gochujang (koreanische Gewürzpaste)

2 TL Gochugaru (koreanisches Chilipulver)

1 TL Sesamöl

20 ml Sojasauce

500 g Tteokbokki (Reiskuchen)

Frühlingszwiebeln, in Ringe

Sesam, nach Geschmack

So einfach ist die Zubereitung:

Gemüsebrühe in einer tiefen Pfanne oder einem Wok erwärmen. Gochujang, Gochugaru, Sesamöl und Sojasauce hinzufügen und alles gut verrühren. Sobald sich alle Zutaten verteilt haben, die Tteokbokki zugeben und weiter rühren. Für 15 Minuten köcheln lassen und dabei die Sauce unter ständigem Rühren reduzieren lassen, bis sie sämig ist. Nach Geschmack mit Frühlingszwiebeln und Sesam garnieren. Schmecken lassen!

Die weichen, saftigen Tteokbokki harmonieren hervorragend mit der würzig-scharfen Sauce.

Mit dem Rezept für Tteokbokki holt man sich den authentischen Geschmack Koreas direkt in die heimische Küche.