Durch Gyoza mit Schwein und Chinakohl fühlst du dich einfach pudelwohl

Von: Eva Lipka

Die Zubereitung der traditionellen Gyoza mit Schwein und Chinakohl ist absolut kein Hexenwerk. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Andere Länder, andere Sitten, andere Namen..

...aber doch irgendwie immer Teigtaschen. Während des Zweiten Weltkriegs besetzte Japan einen Teil Chinas und die Soldaten lernten dort die sogenannten Jiaozi kennen. Bei ihrer Rückkehr brachten sie die davon abgeleiteten Gyoza als Gericht mit in ihre Heimatküche, die damals vor allem als Mahlzeit für schwer beschäftigte Arbeitskräfte dienten. Die beliebten Dumplings (so der Überbegriff) unterscheiden sich allerdings in beiden Ländern gar nicht so stark.

Die japanische Version enthält oft mehr Knoblauch, manchmal, so wie auch bei unserem Rezept, sogar Ingwer. Zudem werden Jiaozi, die chinesische Version der Dumplings, mit einem dickeren Teig zubereitet, während Gyoza knuspriger sind und nach dem Anbraten noch kurz gedämpft werden.

In Korea nennt man die kleinen Teigtaschen übrigens Mandu.



Eines haben alle Dumplings gemeinsam: Sie schmecken einfach unfassbar lecker. Probier‘ sie aus. Du wirst es nicht bereuen, versprochen!

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Für den Dip:

3 EL Sojasauce

3 EL Reisessig

1 TL Chiliöl

0,5 TL Sesam

Für die Füllung:

500 g Schweinehack

100 g Chinakohl

1 EL Sojasauce

1 EL Sesamöl

0,5 TL Pfeffer

2 EL Ingwer, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

Außerdem:

Gyoza Fertigteiglinge

Wasser

So einfach ist die Zubereitung:

Für den Dip: Sojasauce, Reisessig, Chiliöl und Sesam in einer kleinen Schüssel verrühren. Für die Füllung: In einer großen Schüssel das Schweinehack, Chinakohl, Sojasauce, Sesamöl, Pfeffer, Ingwer und Knoblauch miteinander vermengen. Die Gyoza Fertigteiglinge auf eine saubere Oberfläche legen und jeweils mit einem Teelöffel der Füllung mittig belegen. Einen Finger mit etwas Wasser befeuchten und damit an den Seiten der Teiglinge entlang streichen. Die Teiglinge zusammenfalten und mit Öl in eine große Pfanne geben. 3 EL Wasser darüber gießen und abgedeckt dämpfen, bis sie goldbraun sind und glänzen. Haps und weg damit! Itadakimasu*

*In Japan bedankt man sich vor dem Essen dafür, es genießen zu können. Itadakimasu bedeutet wörtlich übersetzt „Ich empfange“.

Dieses Rezept für Gyoza mit Schwein und Chinakohl ist einfach authentisch japanisch. © Einfach Tasty

