Apfelstreuselkuchen mit Vanillepudding: Schmeckt wie beim Konditor – nur etwas leichter

Von: Ines Alms

Teilen

Mit einem Apfelkuchen macht man sich immer Freunde. Diese Variante mit Pudding und Streuseln könnte allerdings so beliebt werden, dass Sie sie oft nachbacken müssen.

Ein Apfelkuchen an sich ist schon etwas Gutes. Eine Füllung mit Vanillepudding verleiht ihm noch mehr Schmelz und spätestens das Streusel-Topping macht den Kuchen zum Favorit von Familie oder Freunden. Ideal, wenn Sie noch ein paar Äpfel zu verarbeiten haben. Säuerliche Sorten wie Boskop, Jonagold oder Elstar ergänzen den Pudding perfekt, aber wenn Sie eine andere, vielleicht süßlichere Sorte im Haus haben, eignet sich diese auf jeden Fall auch. Da der Kuchen mit fettreduzierten Zutaten zubereitet wird, kommt er in Sachen Kalorien etwas leichter daher als der Klassiker vom Konditor. Dass er aber genauso gut schmeckt, lässt sich einfach beweisen.

Apfelkuchen mit Streuseln und Vanillepudding: Diese Zutaten benötigen Sie

Das Schöne am Apfelstreuselkuchen mit Vanillepudding: Er lässt sich kinderleicht zubereiten. © agefotostock/Imago

Portionen: für 1 Springform (26 cm Durchmesser), 12 Stücke Zubereitungszeit: 45 Minuten, plus 70 Minuten Backzeit Schwierigkeitsgrad: einfach

Für den Mürbeteig:

1 Ei

80 g Zucker

90 g Halbfettmargarine oder Butter

1 Prise Salz

1 TL Backpulver

180 g Mehl

Fett für die Form

Für den Belag:

8 Äpfel (z. B. Elstar, Boskop)

70 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 Päckchen Vanillepuddingpulver

700 ml Milch (1,5 % Fettgehalt)

Für die Streusel:

65 g kalte Butter

65 g Zucker

100 g Mehl

Wer möchte, kann die Zuckermenge noch um etwa ein Drittel reduzieren und die Äpfel später mit etwas Zimtpulver bestäuben. Wenn Sie auf tierische Produkte verzichten, können Sie sich an einem veganen Apfelkuchen mit Streuseln versuchen.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Rezept: So backen Sie den Apfelstreuselkuchen mit Vanillepudding

Für den Mürbeteig Ei, Zucker, Margarine, Salz, Backpulver und Mehl mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem Mürbeteig verkneten. Den Teig etwa 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Eine Springform (26 cm Durchmesser) einfetten, den ausgerollten Teig hineinlegen und an den Rändern etwas hochziehen. Den Teig in der Springform wieder kühl stellen.

Für den Belag die Äpfel schälen und das Kerngehäuse entfernen. Die Äpfel in etwa 1,5 Zentimeter große Stücke schneiden, nach Belieben mit etwas Zimt bestäuben und auf dem Teig verteilen. Den Zucker und Vanillezucker mit dem Puddingpulver und etwas kalter Milch anrühren. Die restliche Milch zum Kochen bringen und die Zucker-Pudding-Mischung hineinrühren. Alles noch einmal aufkochen lassen und sofort über die Äpfel in der Form gießen.



Für die Streusel die Butter, den Zucker und Mehl zu Streuseln verkneten und auf dem Pudding in der Form verteilen. Den Backofen auf 175 °C Umluft vorheizen und auf der unteren Schiene etwa 70 Minuten backen.

Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Er schmeckt auch am nächsten Tag noch sehr gut.

Die beliebtesten Kuchenklassiker und Tortenträume Fotostrecke ansehen

Schnelle Kuchenalternativen und Obst-Varianten

Wenn Sie es etwas eiliger haben, probieren Sie doch ein schnelles Kuchenrezept, das außerdem mit wenig Zutaten auskommt. Sie haben noch ein paar Kirschen oder eine Dose Mandarinen übrig? Dann können Sie ganz einfach einen saftigen Kirschkuchen mit Streuseln oder einen Streuselkuchen mit Mandarinen backen.