Abnehmen mit Babybrei: Die Pfunde purzeln flott – doch Vorsicht vor dem Jo-Jo-Effekt

Von: Jasmin Farah

Kartoffeln, buntes Gemüse, Obst und sogar Fleisch: Fast alles kann zu Brei püriert und verzehrt werden. Dank der Nährstoffdichte und des hohen Volumens bleibt man lange satt. Aber: Ist das gesund?

Nach der Weihnachtsschlemmerei wollen einige die lästigen Zusatzpfunde schnell wieder loswerden. Besonders beliebt sind dafür sogenannte Crash-Diäten, die versprechen, schnell Kilos purzeln zu lassen. Sie alle haben gemein, dass man nur bestimmte Lebensmittel zu sich nimmt bzw. auch die Portionsgröße klein hält.

Babybrei-Diät ist günstig, macht satt und schmilzt Pfunde

Demnach ist es nicht weiter verwunderlich, dass besonders die Babybrei-Diät bei Hollywoodstars und Supermodels Anklang findet, um in kürzester Zeit lästige Kilos zu schmelzen. Zudem scheint diese Abnehmkur gesünder zu sein als die Kohlsuppendiät oder ähnliches.

Pastinaken gibt es von Oktober bis Frühjahr frisch im Handel und sind daher ein geeignetes Gemüse für einen Babybrei. © Westend61/Imago

Schließlich verzehren Befürworter weiterhin viel buntes Gemüse, zuckerarmes Obst, Fleisch, Haferflocken und Co., allerdings nur in pürierter Form. Das sorgt zusätzlich dafür, dass der hohe Wassergehalt im Darm schnell für ein Sättigungsgefühl sorgt. Pro Tag sind zwölf bis 14 Gläschen Babybrei erlaubt. Das sind etwa 2.000 Gramm Brei und entspricht 1.200 Kilokalorien.

Wer will, kann zudem eine normale Mahlzeit pro Tag zu sich nehmen. Dabei sollte man allerdings darauf achten, dass diese kalorienarm und Low Carb ist, also am besten aus gedünstetem Gemüse und Proteine in Form von Putenbrust, Fisch oder Linsen besteht.

Wer selbst seinen Babybrei kocht, kann hierzu Gemüse der Saison zusammen mit etwas Sonnenblumenöl mixen, sodass eine homogene Masse entsteht. Aber: Süße Breis mit Milch, Joghurt und Obst wie Bananen oder Trauben sind tabu. Diese haben zu viel Milch- und Fruchtzucker, was den Fettabbau drosseln kann.

Jo-Jo-Effekt nach Babybrei-Diät vermeiden

Doch Vorsicht: Um langfristig Gewicht zu verlieren, ist diese Diät nicht geeignet. Stattdessen braucht es eine gesunde, ausgewogene Ernährungsumstellung. Auch wenn Babybreis mit gesunden Zutaten zubereitet werden, vitaminreich sowie salz- und fettarm sind, stellen sie für einen Erwachsenen auf Dauer zu wenig Kalorien zur Verfügung.

Außerdem kann es passieren, dass der Stoffwechsel so weit herunterfährt, dass das Abnehmen immer schwieriger fällt. Zu guter Letzt droht der Jo-Jo-Effekt, wenn man nach der Diät anschließend wieder normal isst. Daher ist es ratsam, allmählich über mehrere Tage die Kalorienzufuhr wieder zu erhöhen und den Körper daran zu gewöhnen.