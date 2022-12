16 witzige Geschenkideen für alle Hobbyköch:innen unter 20 Euro

Von: Sandra Keck

16 witzige Geschenkideen für alle Hobbyköch:innen unter 20 Euro (Symbol). © Einfach Tasty

Mit ein wenig Charme und Witz erledigt sich der Haushalt wie ein Blitz.

Wir von Einfach Tasty stehen jeden Tag in unserer Küchen, um für dich leckere und vielseitige Gerichte zu zaubern. Da das manchmal ganz schön anstrengend werden kann, schätzen wir nützliche Küchenhelfer, die uns etwas Arbeit abnehmen, sehr. Deshalb haben wir unsere Favoriten für dich zusammengetragen. Die kannst du entweder dir selbst schenken oder deinen Liebsten. Denn denke daran: Weihnachten steht vor der Tür und über witzige UND praktische Geschenke freuen sich doch alle, oder?

1. Wo sind die Garlic Girls and Boys?

Im Gegensatz zu seinem Namensvetter liebt die Reibe Gracula Knoblauch über alles. © Amazon.de / OTOTO

Drehen, zerdrücken und fertig: Der Mini-Zerkleinerer Gracula sieht nicht nur putzig aus, sondern zerkleinert dir Knoblauch auch in Sekunden. Aber nicht nur in Knoblauch versenkt der kleine Vampir gerne seine Beißzähne, sondern auch in Ingwer, Chili, Nelken oder Nüsse.

Besonders praktisch ist das Gadget bei diesen Mini-Kräuterbaguettes, die so einfach sind, dass sie fast schneller gemacht als gefuttert sind. Und mit Gracula geht es sogar noch schneller:

Knoblauchpresse bestellen

2. Damit du deine Knoblauchzehen nicht mühsam von Hand schälen musst, hilft dir diese große Nudel.

Perfekt für alle, die von Pasta und Knoblauch nicht genug bekommen können (Symbol). © Amazon.de / Monkey Business

Sieht aus, wie eine zu groß geratene italienische Pasta, ist aber ein praktischer Knoblauchschäler aus Silikon. Die Handhabung ist wirklich einfach: Knoblauchzehe(n) hineinschieben und Penne zwischen den Händen rollen. Und schon ist die Schale ab und die Knoblauchzehe noch ganz. Und das Beste: du hast keinen Knoblauchgeruch an den Händen.



Knoblauchschäler bestellen

3. Was bist du? Ganz klar: dieser Korkenzieher ist Batman!

Dieser Flaschenöffner im Fledermaus-Look ist ein perfektes Geschenk für alle Comicfans (Symbol). © Amazon.de / OTOTO

„Was ich im Inneren bin, zählt nicht. Nur das, was ich tue, zeigt, wer ich bin.“ Dieses bekannte Filmzitat aus dem Jahr 2005 (Batman Begins) lässt sich wunderbar auf diesen süßen Flaschenöffner übertragen. Auch wenn sein Inneres aus hochwertigem Metall und Kunststoff besteht, zeigt er seine wahren Talente in seinen Taten: dem Öffnen von Wein und Bierflaschen. So kommst du gut durch die Nacht.



Batman-Korkenzieher bestellen

4. Dieser Kochlöffelhalter ist verhext und hält dazu noch deine Arbeitsflächen sauber und Löffel am Platz.

Diese Hexe kann wirklich zaubern (Symbol). © Amazon.de / OTOTO

Wer hält Arbeitsflächen sauber und rein? Es muss die Kochlöffel-Hexe Agatha gewesen sein! Hex, hex!



Kochlöffelhalter bestellen

5. Mit diesen riesigen Nudeln aus Silikon verbrennst du dir nie wieder deine Hände!

Diese überdimensionalen Schmetterlingsnudeln sind eine praktische Hilfe in deiner Küche (Symbol). © Amazon.de / Monkey Business

Hier kommt die Pasta nicht in den Topf, sondern an den Topf! Diese praktischen Silikon-Ofenhandschuhe sind perfekt, wenn du heiße Topfgriffe anfassen musst. Im Gegensatz zu Ofenhandschuhen aus Stoff rutschen sie nicht weg und sind wasserfest. Perfetto!



Ofenhandschuhe bestellen

6. Einfach EGG-cellent! So gehen deine Eier beim Kochen nicht mehr kaputt:

Diese Pinguine passen auf deine Eier auf, versprochen (Symbol). © Amazon.de / PELEG DESIGN

Folge deinem inneren Pinguin und watschele ab sofort jeden Morgen vergnügt an den Frühstückstisch. Die witzigen „Egguins“ sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch praktisch. Ab sofort geht dir kein Frühstücksei beim Kochen mehr kaputt und das Herausnehmen und Abschrecken von 6 Eiern zeitgleich war noch nie so einfach.



Egguins bestellen

7. Mit diesem Gadget angelst du dir definitiv die besten Spaghetti!

Was der Typ wohl an der Angel hat? Na, al dente Spaghetti natürlich (Symbol). © Amazon.de / OTOTO

Ab sofort musst du keine Nudeln mehr an die Wand werfen, um zu erkennen, ob deine Pasta fertig ist oder nicht. Diesen Job übernimmt für dich der witzige Angler, der wachend am Rand deines Kochtopfes sitzt. Also sag „Ciao“ zu überkochten Nudeln!



Al-Dente-Tester bestellen

8. Hut ab! Dieser Flaschenverschluss sieht nicht nur gut aus, sondern hält deinen Wein auch frisch.

Hier läuft garantiert nichts aus. Hut ab! (Symbol) © Amazon.de / ubrand

Für Gentlemen und solche, die gerne welche wären: Diese praktischen Flaschenverschlüsse aus Silikon sind endlos wiederverwendbar und halten deine offenen Weine gut verschlossen und frisch.



Flaschenverschluss bestellen

9. Und hier gibt es eine Variante für die Hipster unter uns...

Falls deinem Wein mal kalt wird, setz ihm doch diese Mütze auf. © Amazon.de / Monkey Business

Diese Flaschenverschlüsse sind die perfekte Ergänzung für verantwortungsvollen Alkoholgenuss. Denn jetzt hast du keinen Grund mehr, deine Flaschen komplett zu leeren. Theoretisch...



Wollmützen-Verschluss bestellen

10. Dazu fällt mir eigentlich nichts mehr ein...

Für alle, die von Wein und Essiggurken nicht genug bekommen können. © Amazon.de / BESTonZON

Das ist wohl DAS perfekte Geschenk für alle Wein- und Essiggurken-Liebhaber:innen.



Essiggurken-Verschluss bestellen

11. Mit dieser praktischen Löffelablage musst du dich nicht mehr über schmutzige Arbeitsoberflächen ärgern.

Praktisch und eigentlich unverzichtbar in deiner Küche: Löffelhalter aus Silikon. © Amazon.de / MSY BIGSUNNY-Store

Mit diesen Fischen schwimmst du gegen den Strom in Richtung einer ordentlichen Küche! Die Ablagen kommen in bunten Zweier-Sets, sind hitzebeständig bis 250 °C und spülmaschinenfest.



Löffelablage bestellen

12. Ein Hingucker, der auf keiner Festtafel fehlen darf: Gewürzstreuer mit Motiven.

Reich mir mal den Eisbären, ääähm das Salz, bitte. (Symbol). © Amazon.de / saijer

Nicht nur hübsch, sondern auch praktisch! Dieses Gewürzstreuer-Set aus 4 verschiedenen Motiven hält deine Gewürze luftdicht verschlossen und jederzeit am Esstisch griffbereit für dich und deine Gäste.



Gewürzstreuer bestellen

13. Mit diesem kleinen Vogel können Zahnstocher hygienisch entnommen werden.

Kann doch jeder nach dem Essen gebrauchen, oder? (Symbol). © Amazon.de / Macabolo

Hast du einen Vogel? Klar, einen grünen und praktisch ist der auch noch! Mit diesem süßen Gadget können Zahnstocher nicht nur aufbewahrt, sondern auch hygienisch und einzeln entnommen werden.



Zahnstocher bestellen

14. Dieses Nashorn bewirkt Wunder und hält deine Messer immer schön scharf.

Mit diesem Nashorn bleiben deine Messer scharf! (Symbol). © Amazon.de / OTOTO

Scharf, schärfer: Blade – der Nashorn-Messerschärfer! Dieser Küchenhelfer gehört in jede Küche, denn es gibt nichts schlimmeres als stumpfe Messer. Ok, außer angebrannte Milch vielleicht ...



Messerschärfer bestellen

15. Mit diesem nützlichen Gadget findest du jedes Haar ... äähm natürlich Gewürz in deiner Suppe.

Mit dieser Keule gehen dir keine Gewürze in der Sauce mehr verloren, versprochen. (Symbol) © Amazon.de / OTOTO

Gewürzsieb bestellen

16. Mit diesem süßen Faultier lässt du doch gerne Gras über die Sache wachsen, oder?

Dieses Faultier darf gerne in meiner Küche einziehen. Und bei dir? (Symbol). © Amazon.de / GR Gift Republic

Ok dieses Produkt liegt nicht mehr ganz im angekündigten Preisrahmen, aber es ist so niedlich, dass ich es dir nicht vorenthalten konnte. Mit diesem Faultier kannst du deinen eigenen Sprossen-Garten auf deiner Fensterbank starten. Egal ob Chiasamen, Kresse oder andere Sprossen: mit diesem Faultier gedeiht das gesunde Grün problemlos.



Chia-Faultier bestellen

