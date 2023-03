Bei diesen 13 Geschenkideen rund ums Ei reden wir nicht lange um den heißen Brei

Bei diesen 13 Geschenkideen rund ums Ei reden wir nicht lange um den heißen Brei. © Einfach Tasty

Nur 13 Produkte für alle, die gerne Eier essen.

Eier kochen ist doch das einfachste der Welt – wer braucht da schon spezielle Hilfsmittel? Tja, das dachte ich auch, bis ich das herausgefunden habe: Das mit am meisten gesuchte „Rezept“ im Internet ist, wie lange müssen Eier kochen? Kein Scherz! Es gehört ja auch immer eine Portion Glück dazu, dass dein Frühstücksei perfekt wird. Glück oder vielleicht doch das passende Gadget? Eines steht fest, diese praktischen Küchenhelfer unterstützen dich in unterschiedlichster Form und sind wahrlich das Gelbe vom Ei. Lass dich beg-🥚-stern.

1. Schwimmender Eierkocher für perfekt pochierte Eier

Mit der „Eggondola“ gelingen dir perfekt pochierte Eier. © Amazon.de / OTOTO

Nimm deine Frühstückseier mit auf große Fahrt. Mit dem „Eggondola“-Eierpochierer schwimmen sie perfekt pochiert zu dir zurück.

2. Diese Eieruhr singt, wenn deine Eier fertig sind 🐣

Nein, bei uns piept's nicht, sondern es wird gesunden. © Amazon.de / Brainstream

Mit dieser singenden Eieruhr im süßen Kükendesign gehört ein zu hart (oder zu weich) gekochtes Ei der Vergangenheit an. Wenn die gewünschte Härtestufe erreicht ist, fängt das Ei nämlich an zu zwitschern.

3. Und dieser smarte Eierkocher spricht mit dir

Heute muss eben alles „smart“ sein, so auch dieser vollautomatische Eierkocher. © Amazon.de / Emerio

Dieser vollautomatische Eierkocher ist nicht nur smart, weil er mit dir spricht, sondern auch, weil er alle drei Garstufen in einem Kochvorgang zubereiten kann. So muss keiner am Frühstückstisch länger auf sein Lieblingsei warten.

4. So gehen deine Eier beim Kochen nicht mehr kaputt

Bei diesen Pinguinen sind deine Eier im Kochtopf sicher. © Amazon.de / PELEG DESIGN

Folge deinem inneren Pinguin und watschele ab sofort jeden Morgen vergnügt an den Frühstückstisch. Die witzigen „Egguins“ sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch praktisch. Ab sofort geht dir kein Frühstücksei beim Kochen mehr kaputt und das Herausnehmen und Abschrecken von 6 Eiern zeitgleich war noch nie so einfach.

5. Praktischer Eierhalter mit System

Mit diesem Organizer werden deine Eier praktisch im Kühlschrank verstaut. © Amazon.de / Quileyun

Oben werden frische Eier nachgeladen und unten, die Anzahl entnommen, die du brauchst. Mit diesem praktischen Eierhalter rollen die Eier dank der Schwerkraft nach unten. So landet bestimmt nie wieder ein faules Ei in deiner Bratpfanne.

6. Mit diesem Eiertrenner aus Keramik bleiben deine Hände sauber

Eier trennen war noch nie so einfach! Frag das Küken. © Amazon.de / Leegg

Eier trennen ist für dich ein Graus? Mach‘s dir einfach und lass dir von diesem süßen Keramik-Küken helfen. Mein Tipp: funktioniert mit zimmerwarmen Eiern noch besser.

7. Make it fancy - Eierschneider mit Gravurwerkzeug

Diese Eierschneider sind perfekt für alle Deko-Queens und -Kings. © Amazon.de / Suxgumoe

Spätestens, wenn du das angestaubte Rezept „Gefüllte Eier“ zum Osterbrunch mitbringen sollst, wirst du dich über diese Eierschneider mehr als freuen. Aber nicht nur Eier lassen sich damit in Form bringen, sondern auch Weichkäse, Erdbeeren, Kiwi oder Bananen.

8. Dieser Spiegelei-Trenner beruhigt deinen inneren Monk

Diese Eierringe verhindern das Zusammenkleben mehrerer Spiegeleier in der Pfanne. © Amazon.de / Cozii

Nervt es dich nicht auch immer, wenn die Spiegeleier beim Braten in der Pfanne zusammenlaufen und dann beim Versuch sie zu trennen kaputtgehen? Mit diesen Eier-Trennern gehört das der Vergangenheit an! Auch praktisch für Pancakes oder Burger-Pattys.

Oder für alle, die gerne mit den Augen essen, gibt es die Spiegelei-Trenner auch in schönen Formen:

Ob Sterne oder Herzen, mit diesen Eierringen sind deinen Spiegeleiern keine Grenzen gesetzt. © Amazon.de / SJUNJI

9. Shake it out! So schnell hast du deine Eier noch nie geschält

Shake it! © Amazon.de / FLUORO

Ein Schäler für gekochte Eier, in den du ein wenig Wasser zusammen mit deinem gekochten Ei gibst, ein wenig schüttelst und... Moment, so einfach kann man Eier schälen? Ja und ein kleines Workout gibt es gratis dazu!

10. Falls dein Frühstücksei einen Bad Hair Day hat, zieh ihm eine Eierwärmer-Strickmütze über

Diese Mini-Pudelmützen halten dein Frühstücksei warm. © Amazon.de / MIJOMA

Gut behütet bleibt dein Frühstücksei länger warm. Die süßen Strickmützen kommen im Set und in verschiedenen Farben.

11. Diese witzigen Eierbecher gehören auf deinen Frühstückstisch

Dieser Eierbecher sorgt für ein magisches Frühstückserlebnis. © Amazon.de / Close Up

Accio Frühstücksei ✨! Gönn dir ein magisches Frühstück und zaubere dir mit diesem Harry Potter Eierbecher ein Lächeln aufs Gesicht.

Für alle Comic-Fans gibt es den Eierbecher auch im Batman Design:

Dieser Batman-Eierbecher ist wie gemacht für eine Helden-Mahlzeit. © Amazon.de / Paladone

12. Diese Perlmutt-Eierlöffel sorgen für einen unverfälschten Ei-Genuss

Mit diesen handgefertigten Eierlöffeln aus See-Perlmutt steht deinem Ei-Genuss nichts im Weg. © Amazon.de / EDZARD

Wusstest du, dass man ein Frühstücksei nicht mit einem Silberlöffel essen sollte? Die chemische Reaktion von schwefelhaltigem Eiklar und Silber gibt nicht nur einen metalligen Geschmack, sondern verfärbt auch das Silberbesteck schwarz. Besser ist es, auf geschmacksneutrales Perlmutt umzusteigen. Das eignet sich auch zum Kaviar löffeln - just FYI.

13. Und zuletzt der Klassiker: Eierschalensollbruchstellenverursacher

Ab mit den Eierköpfen! © Amazon.de / Take2

Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, ob man so etwas im Leben braucht? Ganz ehrlich: Nö, braucht man nicht. Aber es gibt eben Dinge, die man zwar nicht braucht, aber trotzdem haben will, weil sie Spaß machen. Wie eben diese „Eier-Guillotine“ für ein perfekt geköpftes Frühstücksei.

Ei, ei ei - das waren jetzt ganz schön viele Produkte rund ums Ei. Dass so ein Spiegelei nicht nur zum Frühstück schmeckt, beweist dieses Rezept. Also gib deiner Stulle ein Upgrade und zaubere dir diesen italienischen „Strammen Max“:

