Exotische Rezepte aus ganz Asien

Die 12 besten asiatischen Rezepte von Einfach Tasty

Von: Eva Lipka

Lass dich von asiatischen Rezepten inspirieren und entdecke eine vollkommen neue Geschmackswelt.

1 / 12 Tom-Kha-Gai ist eine pikante Kokossuppe mit Hühnchen. Die katapultiert dich direkt an einen Streetfoodstand in Thailand. © Einfach Tasty

2 / 12 Für den thailändischen Salat wird Pomelo, eine südostasiatischen Zitrusfrucht, mit Gurken, Möhren, Schalotten und würzigen Gegenspielern zu einer Geschmacksexplosion. Frisch und scharf. © Einfach Tasty

3 / 12 Das indische Blumenkohl-Curry mit Kartoffeln, Aloo Gobi, schmeckt einfach würzig frisch. © Einfach Tasty

4 / 12 Reisbandnudeln, Gemüse, Sojasauce und für den asiatischen Extrakick ein wenig Sesam obendrauf. Mehr brauchst du für diese unglaublich leckere Brokkoli-Cgampignon-Reisnudelpfanne nicht. © Einfach Tasty

5 / 12 Saftig, zart und würzig sind unsere BBQ Spareribs „Asia-Style“, die mit Sojasauce und Sesamöl mariniert sind. © Einfach Tasty

6 / 12 Asia-Feeling für zuhause: die Saté-Spieße mit Reis bringen Südostasien an deinen Gaumen. Die zarten Hähnchenspieße in Erdnussmarinade sind unschlagbar würzig. © Einfach Tasty

7 / 12 Die kleinen japanischen Teigtaschen, Gyoza, werden traditionell mit Schwein und Chinakohl gefüllt und sind wunderbar knusprig. © Einfach Tasty

8 / 12 Hinter dem Namen Okonoimiyaki-Muffins stecken eine Art deftige, japanische Pfannkuchen. Die kannst du dann mit allem belegen, was dir schmeckt. © Einfach Tasty

9 / 12 Dan Dan Noodles sind Mie Nudeln, die mit jede Menge Gewürzpasten und Saucen und viel Gemüse zu einem scharf würzigen Erlebnis werden. © Einfach Tasty

10 / 12 Schnapp dir ein paar Instant-Ramen und zauber dir doch mal diese leckeren Erdnussbutter-Ramen mit Gemüse. Das geht blitzschnell und schmeckt trotzdem authentisch. © Einfach Tasty

11 / 12 Dieser vietnamesischer Reisnudelsalat schmeckt nach Urlaub! Sie werden auch Bun Bo Nam Bo genannt. Ein Gericht das lauwarm serviert wird. © Einfach Tasty

12 / 12 Last, but not least: Die Süßkartoffel-Kokos-Suppe erhält durch das Korianderpesto den asiatischen Frischekick. © Einfach Tasty

Die asiatische Küche ist vielfältig und bekannt für ihre einzigartigen Aromen und Texturen. Jedes Land hat seine eigenen traditionellen Gerichte und Gewürze, die die Esskultur des Landes widerspiegeln.



China ist berühmt für seine süßen und sauren Geschmacksrichtungen. Hier verwendet man in einem Großteil der Gerichte Sojasauce und Reiswein. Hot Pot ist der Essens-Trend aus China. Bei einem Essen mit Freunden und Familie steht eine Heizplatte in der Mitte des Tisches. Darauf wird eine heiße Brühe serviert, die mit Zutaten wie Fleisch, Gemüse, Tofu und Nudeln verfeinert und mit allen geteilt wird.



Thailand steht für scharfe und würzige Aromen in Kombination mit der Süße von Kokosmilch und der sauer-scharfen Note von Zitronengras. Das Nationalgericht Pad Thai bekommst du in Thailand in (fast) jedem lokalen Restaurant.



Einfachheit und Präzision wird besonders in der japanischen Küche geschätzt. Sushi, Ramen und Tempura sind drei der bekanntesten japanischen Gerichte. Aber auch süße Leckereien sind aus den sozialen Medien nicht mehr wegzudenken. Wie viele Videos hast du schon gesehen, in denen jemand einen Mochi isst? Wie oft hast du schon den grünen Matcha Latte herbeigesehnt, den du morgens beim Scrollen gesehen hast?



Die koreanische Küche ist bekannt für ihre fermentierten Gerichte wie Kimchi und ihre Verwendung von scharfen Aromen. Cloud Bread, ein fluffiges, leichtes Brot ohne Mehl, und Dalgona-Kaffee sind nur zwei der aktuellen Food Trends aus Korea.



Die Frische und Leichtigkeit der vietnamesischen Küche ist unverkennbar. In Vietnam werden viele Kräuter und Gewürze wie Zitronengras, Koriander und Minze verwendet. Pho, eine klare Suppe mit Reisnudeln und Fleisch, ist eines der bekanntesten Gerichte. Auch Banh Mi, ein Baguette-Sandwich mit verschiedenen Zutaten wie gebratenem Schweinefleisch, eingelegtem Gemüse und Mayonnaise, gewinnt in den letzten Jahren auch außerhalb von Vietnam an Popularität.

Exotische Rezepte aus ganz Asien

Also, lasst uns die kulinarische Reise durch Asien beginnen. Die Rezepte findest du unter folgenden Links: