4. Cheddar

10 irische Gerichte und Spezialitäten, die du am St. Patricks Day probieren musst

Von: Sandra Keck

Teste es selbst und lass dich überzeugen. © Einfach Tasty

Einfach ir(r)e lecker.

Am 17. März wird in Irland (und überall auf der Welt) der irische Nationalfeiertag, der St. Patrick‘s Day, gefeiert. Wer mich kennt, weiß, dass dies mein absoluter Lieblingsfeiertag ist! Wieso? Wieso nicht ist eher dir Frage! Ich durfte schon zwei Mal in der irischen Hauptstadt Dublin mit Gleichgesinnten diesen tollen und grünen Feiertag ausgelassen feiern und freue mich schon auf meinen nächsten Trip (2024 - ganz sicher 🤞🏻).

Irland zählt mit zu meinen Lieblingsdestinationen und ist zu jeder Zeit eine Reise wert. Wenn du auch mal das Glück haben solltest, die grüne Insel auf eigene Faust zu entdecken, darfst du dir die kulinarischen Köstlichkeiten des Landes nicht entgehen lassen. Hier habe ich dir meine persönlichen Favoriten (alle schon selbst getestet) zusammengefasst:

1. Shepherd’s Pie

Wenn es ein weltberühmtes irisches Gericht gibt, dann ist es sicherlich die Shepherd‘s Pie. Sie besteht in der Regel aus einer Schicht Rinder- oder Lammhackfleisch mit Gemüse in einer herzhaften Bratensauce. Obendrauf kommt ein lecker, cremiges Kartoffelpüree und evtl. etwas Cheddarkäse. Knusprig gebacken ein wahres Gedicht und mein absoluter Favorit.

Wir von Einfach Tasty haben das Original in eine winterfeste Version mit Apfel und Rotkohl verwandelt:

2. Seafood Chowder

Diese deftige Suppe aus Meeresfrüchten und Sahne wird meist als Vorspeise serviert, obwohl sie eine vollwertige (und sättigende) Mahlzeit ist. Meines Wissens gibt es kein Standardrezept, allerdings besteht die Suppe meistens aus Lachs, Kabeljau- oder Seelachsfilets, Krabben oder Garnelen und Miesmuscheln. Dazu gibt es Soda Bread und Butter.

Ich habe die Suppe an einem kalten, regnerischen Tag (klischeehaft für das irische Wetter - I know) in einem Pub Nahe der Küste gegessen und war wirklich positiv überrascht vom feinen, nicht zu fischigen Geschmack. Also trau‘ dich und teste es auch, sobald du die Gelegenheit bekommst.

3. Soda Bread

Gefühlt ist Soda Bread (gibt es in hell und in dunkel) mit das einzige Brot, das man in Irland kaufen kann. Ist aber nicht schlimm, denn es ist wirklich lecker! Das Besondere an diesem Brot ist der leicht säuerliche Geschmack, der vom enthaltenden Backpulver und der Buttermilch kommt. Richtig gelesen: Backpulver! Damit ist es wohl das Brotrezept mit der kürzesten Zubereitungszeit, da es weder lange gehen muss, noch einen 48-Stunden-Sauerteig braucht.

Für das traditionelle irische Soda Bread werden übrigens nur vier Zutaten benötigt: Mehl, Backpulver, Buttermilch und Salz.

4. Cheddar

Wer denkt nicht sofort an grüne Wiesen, Schafe, Kühe und Kerrygold, wenn der Begriff „Irland“ fällt? Unmittelbar damit verknüpft ist für mich meine Lieblingskäsesorte Cheddar, die du in Irland in vielen Geschmacksrichtungen und Reifegraden kaufen kannst. Allerdings kommt der Kuhmilchkäse ursprünglich aus dem Südwesten Englands, ist aber nicht geschützt und darf auf der ganzen Welt produziert werden. Je länger der Käse reift, desto fester wird die Struktur und kräftiger der Geschmack. Cheddar wird bei der Herstellung in Form gepresst (dieser Vorgang wird als Cheddaring oder Chestern bezeichnet), daher hat er keine Löcher.

Da Cheddar beim Erhitzen nicht so stark zerfließt, eignet er sich perfekt zum Überbacken von Aufläufen. Oder einfach pur genießen. Oder in einen leckeren Käse-Dip verwandeln:

5. Bangers & Mash

Was bei uns Würstchen mit Kartoffelsalat ist bei den Einwohner:innen Irlands wohl dieses herzhafte Gericht. Hierbei handelt es sich eigentlich „nur“ um Würstchen mit Kartoffelbrei und ist ein klassisches Pub-Essen der britischen Inseln. Mein Tipp: unbedingt eine onion gravy also Zwiebelsauce dazu bestellen.

6. Full Irish Breakfast

Wer am frühen Morgen eher zu etwas Süßem tendiert, geht in Irland eventuell leer aus. Hier steht nämlich ein herzhaftes Frühstück auf dem Tisch, was dem ein oder anderen nach einer langen Partynacht bestimmt gelegen kommt. Ursprünglich war das Full Irish Breakfast für Farmarbeiter:innen gedacht, damit sie gestärkt in einen harten Arbeitstag starten. Das Frühstück bestand aus hausgemachten Speisen mit regionalen Produkten, dazu wurde Tee getrunken.

Heutzutage bekommst du eine große Platte meist mit Speck, Würstchen, Baked Beans (gebackene Bohnen in Tomatensauce), Eiern, gebratenen Champignons, gegrillten Tomaten, Hash Browns (Kartoffelrösti), Toast oder Soda Bread und ganz wichtig: Black and White Pudding. Ich dachte immer, dass es sich dabei um Leber- und Blutwurst handelt. Tatsächlich aber sind es Wurstwaren aus Schweinefleisch, -innereien und auch Blut, die mit Getreide vermischt werden. Klingt komisch, solltest du aber unbedingt mal probieren.

7. Irish Stew

Ein traditionelles Irish Stew Rezept wird mit Hammel- oder Lammfleisch, Kartoffeln und eventuell einigen Karotten zubereitet. Herzhaft, sättigend und wärmend ist hier die simple Devise. Da sind modernere Varianten des Gulaschs um einiges einfallsreicher und vielseitiger. Mir persönlich schmeckt ein Stew mit Rindfleisch, Wurzelgemüse und Guinness besonders gut.

Die Geheimzutat dieses Irish Stew ist Guinness. © NayalyH / Imago

8. Guinness

Dank eines „Geheimtipps“ kam Redakteurin Sandra 2015 auf den Guinness-Geschmack. © Einfach Tasty / Sandra Keck

Ein absolutes Muss bei einem Irland-Besuch: ein Pint Guinness in einem Pub. Ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich bei meiner ersten Reise 2015 Guinness überhaupt nicht mochte. Zu bitter und einfach nicht mein Geschmack. Da hat mir ein netter älterer Herr in einem Pub den entscheidenden Tipp gegeben: Blackcurrant Syrup. Der Geschmack der Schwarzen Johannisbeere gleicht die Bitterkeit des Stout aus und das Guinness ergänzt die natürlichen Aromen der dunklen Früchte wunderbar. Yummy!

Auch lecker: Guinness-Chocolate-Cake oder diese saftigen Schoko-Guinness-Cupcakes mit Irish-Cream-Frosting.

9. Cider

Cider (wird auch als Apfelwein übersetzt, hat meiner Meinung nach aber nichts mit dem in Hessen üblichen Schoppen zu tun) ist eines der beliebtesten alkoholischen Getränke Irlands. Mit etwa 5,5 Vol. Prozent Alkohol zählt der aus vergorenem Apfelsaft hergestellter Drink zu den eher alkoholärmeren Erfrischungsgetränken. Auch wenn das Original aus Äpfeln besteht, gibt es mittlerweile viele verschiedene Varianten auf dem Markt. Ich mag die mit Birne besonders gerne.

Auch lecker ist eine warme Variante für kalte Tage: Gib deinem Leben einen Hot Apple Cider mit Gin.

10. Baby Guinness

Etwas Süßes darf zum Abschluss nicht fehlen! Die Mischung aus Kaffeelikör und Irish Cream ist wirklich lecker und mit ein wenig Übung gelingt dir der beliebte Partyshot auch zu Hause. Der Trick für den unverwechselbaren Guinness-Look: die Irish Creme langsam über einen Löffel auf den Kaffeelikör gießen, damit sich die beiden Liköre nicht vermischen. Sláinte!

Ich hoffe, dass ich dich mit meinem Artikel auf eine kleine Reise auf die grüne Insel im Nordwesten Europas entführen konnte. Wenn du auf den Geschmack von irisch inspirierten Gerichten gekommen bist, dann habe ich hier 7 leckere (grüne) Rezepte, die du ganz schnell zum St. Patrick‘s Day zaubern kannst, für dich.

