Diablo 4 Release: Zeitraum eingegrenzt – Buch gibt möglichen Hinweis

Von: Aileen Udowenko

Blizzard veröffentlicht im April 2023 das Buch „Book of Lorath“. Möglicherweise gibt dies einen Hinweis auf das Releasedatum von Diablo 4.

Irvine, Kalifornien – Diablo Immortal war nicht gerade der Fan-Liebling des Franchise von Blizzard. Das Spiel bekam in den Ratings bei Metacritic einen vernichtenden Score von gerade einmal 0.3 Punkten. Umso mehr freuen sich die Spieler nun auf den neuen Teil der Serie, der bereits 2019 angekündigt wurde. Wann Diablo 4 allerdings releast wird, ist bisher noch nicht bekannt. Blizzard verkündete nur, dass der vierte Teil der Serie in 2023 erscheinen soll. Doch die Veröffentlichung von „Book of Lorath“, könnte jetzt einen Hinweis auf den genaueren Release-Zeitraum von Diablo 4 liefern.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS5, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay

Diablo 4 Release: „Book of Lorath“ könnte mögliches Datum verraten

Das ist der Hinweis: Auf Amazon und anderen Seiten, wurde ein neues Diablo-Buch gelistet. Das Buch „Diablo: Book of Lorath“ soll ab dem 18. April 2023 erhältlich sein. Dieses Datum könnte auch einen Hinweis auf den Release von Diablo 4 liefern. Denn in der Vergangenheit hat Blizzard immer wieder Bücher sehr zeitnah an der Veröffentlichung von großen Spieltiteln herausgegeben.

In der Regel lagen zwischen den Buchveröffentlichungen und den Release der Spiele um die sechs Monate. Das könnte bedeuten, dass die Diablo-Fans vielleicht schon zwischen September und Oktober 2023 in die Hölle hinabsteigen könnten.

Diablo 4 Release: Zeitraum eingegrenzt – Buch gibt möglichen Hinweis © Blizzard

Am 13. Dezember 2011 veröffentlichte Blizzard „Book of Cain“, Diablo 3 wurde nur ein halbes Jahr später am 15. Mai 2012 releast. Auch bei der Erweiterung von Diablo 3, Reaper of Souls, war das der Fall. Das Spiel wurde am 25. März 2014 veröffentlicht und das passende Buch „Book of Tyrael“ erschien zuvor am 1. Oktober 2013. Möglicherweise hat Blizzard mit dem Launch von Diablo 4 einen ähnlichen Plan. Blizzard teilte schon einige Infos zu Diablo 4 beim letzten Xbox-Showcase.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Fans von Diablo 4 nicht wieder enttäuscht werden, denn Diablo Immortal sorgte mit seinen Mikrotranaktionen für jede Menge Frust. Ein Spieler investierte sogar über 100.000 Dollar in Diablo Immortal, nur um anschließend kein Match mehr im PvP zu finden.

Diablo 4 Release: „Book of Lorath“ gibt mögliche Hinweise zum Spiel

Darum geht es im Buch: Das Buch wird von dem Fantasy-Autor Matthew J. Kirby geschrieben und behandelt die Geschichte des letzten Horadrim, Lorath Nahr, und seine Reise durch Sanctuary. Auf Reddit wird bereits spekuliert, dass Lorath Nahr in Diablo 4 den Platz von Cain einnehmen wird.

Im 5. Akt von Diablo 3 sprechen Lorath Nahr und Tyrael über eine Horadrim-Expedition, die auf eine Insel entsandt wurde und nie zurückkehrte. Somit können möglicherweise die Amazonen-Inseln als Schauplatz von Diablo 4 dienen.