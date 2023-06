Wes Anderson: Drei Bücher, die er geschrieben haben könnte

Von: Sven Trautwein

Wes Andersons „Asteroid City“ ist im Kino angelaufen. Wir stellen drei Bücher vor, die er geschrieben haben könnte. © ABACAPRESS/Imago/Insel Verlag (Montage)

Der neue Film von Wes Anderson, „Asteroid City“, hat in den Kinos Premiere gefeiert. Es gibt einige Bücher, die seinem Stil ähneln könnten. Hier stellen wir Ihnen drei davon vor.

Wenn man an die Filme von Wes Anderson denkt, kommen einem sicherlich zuerst die visuellen Elemente in den Sinn: die begrenzten Farbpaletten, der bonbon- und retroartige Stil sowie die ausgefallenen Kostüme. Doch vielleicht sind es die subtileren Aspekte seiner Filme, die wir erst später erkennen: das Ensemble an Schauspielern, der schnelle Dialog, die Abenteuersequenzen, die Mischung aus Trauer und Verlust, ungewöhnliche Freundschaften und verrückte Momente, die alle in eine verträumte und in sich geschlossene Welt eingebettet sind. Drei Bücher, die von ihm sein könnten, stellen wir auf 24books.de vor.