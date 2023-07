Weltweit droht Wasserknappheit: „Die große Trockenheit“ von Tim Smedley

Von: Sven Trautwein

Teilen

Die Risse im Boden im Sau-Stausee in Katalonien zeigen den anhaltenden Wassermangel, wo es seit mehr als 29 Monaten nicht mehr genug geregnet hat. Globale Wasserknappheit droht. Dies macht Tim Smedley in „Die große Trockenheit“ deutlich. © Eric Renom/dpa/ZUMA Press Wire/Ludwig Verlag (Montage)

Die Temperaturen steigen unaufhörlich an. Erst kürzlich wurde der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen markiert. Angesichts dieser Entwicklungen ist das Buch „Die große Trockenheit“ aktueller denn je.

Weltweit werden immer wieder neue Temperaturrekorde verzeichnet. Was anfangs wie perfektes Sommerwetter für einen traumhaften Urlaub erscheint, entwickelt sich in vielen Regionen der Welt zu einem ernsthaften Problem. Die anhaltend hohen Temperaturen und der Mangel an Regen haben nicht nur Auswirkungen auf die Landwirtschaft, sondern betreffen uns alle, da wir alle auf Wasser und den Zugang zu sauberem Trinkwasser angewiesen sind. Tim Smedley entwirft in „Die große Trockenheit“ auf 24books.de ein bedrückendes Szenario.