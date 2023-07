Vier tolle Bücher für Kinder ab 10 Jahren

Von: Sven Trautwein

Teilen

Spannende Geschichten, tolle Figuren und Wissenswertes zusammen in einem Buch, mehr braucht es nicht, um junge Leser zu begeistern.

Kinder lieben tolle Unterhaltung. Wenn zudem noch Wissen vermittelt oder die eine oder andere Spannung aufgebaut wird, kann es passieren, dass der Nachwuchs das Buch nicht mehr so schnell aus der Hand legt. Abenteuerliche Geschichten, faszinierende Figuren und Hintergrundwissen runden das Lesen ab. Wir haben hier vier tolle Jugendbücher für Kinder ab 10 Jahren zusammengestellt. Bücher mit mehr pädagogischem Anspruch gibt es hier bei uns.

Kinderbücher sind spannend, faszinierend und bieten Abenteuer. Manches Mal vermitteln sie zusätzliches Wissen. Wir stellen Ihnen vier Titel vor. © agefotostock/Imago/Gerstenberg (Montage)

Kirsten Boie „Gangster müssen clever sein“

Kirsten Boie ist bekannt für ihre unterhaltsamen Kinder- und Jugendbücher. Mit „Gangster müssen clever sein“ gibt es ein Wiedersehen mit ihren beliebten Helden der vorherigen Bände. Nebenbei behandelt Kirsten Boie das eine oder andere soziale Thema von heute. Spannend macht die Erzählung auch der Perspektivwechsel.

Bei Jamie-Lees reicher Freundin Fee Ranzmeier wurde eingebrochen. Klare Sache, dass Jamie-Lee in dem Fall ermittelt. Als die beiden ungleichen Freundinnen die Hobby-Detektive Mesut und Valentin kennenlernen, ist das Team komplett und die Einbrecherjagd kann beginnen. Die vier Spürnasen nehmen das ganze Umfeld der Millionärs-Familie Ranzmeier unter die Lupe. Und siehe da, sowohl der Chauffeur als auch der Bodyguard haben mächtig Dreck am Stecken. Und dann werden die Ermittlungen sogar richtig gefährlich …

Kirsten Boie „Gangster müssen clever sein“ 2022 Oetinger, ISBN-13 978-3-7512-0003-5 Preis: Gebunden 15 €, E-Book 10,99 €, 320 Seiten (abweichend vom Format)

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Katja Brandis „Woodwalkers – Die Rückkehr. Das Grollen der Löwin“

Die „Woodwalkers“ brechen zu ihrem nächsten aufregenden Abenteuer auf! In der zweiten Staffel von Katja Brandis‘ Bestsellerreihe stehen Puma-Wandler Carag, das Wolfsmädchen Tikaani und ihre Freunde von der Clearwater High vor noch größeren Herausforderungen als je zuvor. Für Spannung ist auf alle Fälle wieder einmal gesorgt, in bester Katja-Brandis-Manier. In einem Jugendbuch-Regal dürfen die Titel nicht fehlen, denn es gibt Bücher, die man unbedingt im Regal haben sollte.

Pumajunge Carag und seine Freundinnen und Freunde an der Clearwater High können es kaum erwarten: Endlich treffen die Gastschüler der namibischen Narawandu School in den Rocky Mountains ein und alle freuen sich auf das gemeinsame Sportturnier. Unter ihnen ist auch der Herr der Gestalten, dessen Hilfe Carag dringend benötigt. Wird sich der mächtige Wandler zu erkennen geben?

Katja Brandis „Woodwalkers – Die Rückkehr. Das Grollen der Löwin“ Illustriert von Claudia Carls 2023 Arena, ISBN-13 978-3-401-60642-2 Preis: gebunden 16 €, E-Book 11,99 €, 328 Seiten (abweichend vom Format)

Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten Fotostrecke ansehen

Soledad Romero, Julio Antonio Blasco „Die berühmtesten Diebstähle der Welt“

„Die berühmtesten Diebstähle der Welt“ ist eine Sammlung fesselnder Erzählungen von talentierten Dieben und den brillanten Detektiven, die ihnen auf die Schliche kamen. Das Buch stellt die berüchtigten Gauner vor, die für spektakuläre Verbrechen wie den großen Postzugraub, den Diamantenraub von Antwerpen oder den Citibank Hack verantwortlich waren. Durch Kapitel im Retro-Zeitungsstil weckt dieses Buch nicht nur das Interesse von Kindern an den Geschichten selbst, sondern auch an Ermittlungsarbeit und Reportagen.

Wie ein berüchtigter Räuber auf den Tresor einer Bank schrieb, den er gerade geplündert hatte: „Ohne Waffen oder Gewalt und ohne Hass.“ Ein weltberühmtes Kunstwerk aus einem Museum oder streng bewachte Diamanten aus einem Hochsicherheitstresor stehlen: meisterhaft ausgeführte Diebstähle sind irgendwie rätselhaft und faszinieren alte und junge Leser. Wie haben die das bloß geschafft?

Soledad Romero, Julio Antonio Blasco „Die berühmtesten Diebstähle der Welt“ 2022 kleine gestalten, ISBN-13 978-3-96704-727-1 Preis: Hardcover 19,90 €, 64 Seiten

Kathrin Wolf „In einem alten Haus in Berlin“

In diesem wunderbar illustrierten Sachbuch für Kinder wird die lebendige Darstellung von 150 Jahren deutscher Geschichte durch ein Haus und die darin lebenden Familien ermöglicht. Das Schmökern in dem illustrierten Buch macht Spaß und lässt die Zeitreise vor dem inneren Auge entstehen. Mit den Erklärtexten wird die Zeitgeschichte greifbar.

1871 zieht die Apothekerfamilie Schwartz voller Stolz in ihre Wohnung in der Beletage im eigenen neuen Haus – einem Haus, das zum Schauplatz deutscher Geschichte und Berliner Alltagsgeschichten wird. Wir begleiten die Familie über fünf Generationen hinweg und erleben an ihrer Seite Kaiserzeit und Weltkriege, Mauerbau und Mauerfall.

Kathrin Wolf „In einem alten Haus in Berlin“ 2023 Gerstenberg, ISBN-13 978-3-836-96088-5 Preis: gebunden 28 €, 64 Seiten

Hier haben wir für Sie tolle Krimis für Kinder ab 12 Jahren zusammengestellt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.