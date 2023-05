Kinder im Netz: „Wir verlieren unsere Kinder“ von Silke Müller

Digitale Hilfestellung

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Trautwein schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der mediale Alltag von Kindern und Jugendlichen birgt für Erwachsene viele Überraschungen. Über verstörende Klassenchats und wie wir damit umgehen.

Eltern gibt die Schulleiterin Silke Müller in „Wir verlieren unsere Kinder!“ den Rat, nicht wegzuschauen, was der Nachwuchs mit dem Smartphone anstellt und welche Inhalte sie konsumieren. Ob Tierquälerei, gefährliche Mutproben oder Pornos. Der Inhalt des Buches ist verstörend, aber umso wichtiger denn je, fordert die Digitalbotschafterin Niedersachsens.

+ Gewaltvideos und andere Inhalte, die nicht für Jugendliche und Kinder geeignet sind, machen die Runde. „Wir verlieren unsere Kinder!“ ist ein wichtiges Buch rund um das Thema Medienkompetenz. © Westend61/Imago/Droemer (Montage)

Wie konnte es dazu kommen, dass Gewalt unter Kindern, Pornografie und Cybermobbing im Internet kursieren, obwohl sie illegal sind und auch für Minderjährige frei zugänglich sind? Silke Müller, eine Schulleiterin in Niedersachsen, zieht in ihrem Buch eine harte Schlussfolgerung. Gegenüber dem NDR sagt sie, dass ihre, womöglich aber auch die Generation vor ihr es nicht geschafft habe, Werte und Normen für ein friedliches Zusammenleben im Internet zu etablieren. Auch der Umgangston im Netz ist alles andere als gut.

Erste Social-Media-Sprechstunde in Niedersachsen

Silke Müller hat als Schulleiterin einen viel tieferen Einblick als die meisten Eltern. Häufig sei auf Elternseite eine „Wird schon nicht so schlimm sein“-Haltung, die sie beunruhige. An ihrer Schule führte sie als erste Schule in Niedersachsen überhaupt, eine Social-Media-Sprechstunde ein. Hier können sich die Schüler rund um das Thema austauschen. Ob es um Cybermobbing, verstörende TikTok-Videos oder gefährliche Challenges geht. Die Zeit, an denen nur lustige Katzen-Videos geteilt wurden, ist längst vorbei.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Handy wegnehmen ist keine Lösung

Der süchtig machende Algorithmus von sozialen Netzwerken, ob Instagram oder TikTok, verführt und entfaltet erst nach und nach sein Potenzial, die Jugendlichen in eine viel größere Abhängigkeit zu ziehen, als man auf den ersten Blick annimmt. Silke Müller gibt hier Beispiele aus der Praxis, die Zartbesaitete eher verschrecken könnten. Mit ihrem Team versucht sie an der Schule das analoge und digitale Geschehen parallel im Blick zu behalten.

Als Eltern könnte man jetzt auf die Idee kommen, dem Nachwuchs das Handy wegzunehmen. Dann sei die direkte Gefahr erst einmal gebannt. Weit gefehlt, so die Autorin. Gegenüber dem NDR sagte sie, dass man ständig im Austausch mit dem Nachwuchs bleiben müsse. Der Kontakt zur Realität unserer Kinder dürfte nicht verloren gehen.

Silke Müller „Wir verlieren unsere Kinder!“: Fazit

Das Buch „Wir verlieren unsere Kinder!“ ist ein aufschlussreicher Einblick in die digitale Welt, die Kinder und Jugendliche derzeit erleben. Ideen und Tipps, wie der Alltag digital, aber auch analog gelingen kann, sowie ein Interview mit dem Cyberkriminologen Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger, runden das Buch ab. Somit eine klare Empfehlung für alle Eltern!

Silke Müller „Wir verlieren unsere Kinder“ 2023 Droemer, ISBN-13 Preis: Hardcover 20 €, E-Book 17,99 €, 224 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Silke Müller

Silke Müller ist Schulleiterin einer Schule in Niedersachsen und seit 2021 die erste Digitalbotschafterin ihres Bundeslandes. Sie setzt sich dafür ein, ethische und demokratische Werteerziehung zu fördern, insbesondere in der digitalen Welt. Nebenbei ist sie auch (Stief-)Mutter von zwei Töchtern und wohnt in Hatten im Landkreis Oldenburg.

Rubriklistenbild: © Westend61/Imago/Droemer (Montage)