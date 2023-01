Veganuary: Die sechs besten veganen Kochbücher

Von: Sven Trautwein

Der Veganuary fordert uns im Januar heraus, einen Monat vegan zu leben. Mit diesen veganen Kochbüchern gelingt der Umstieg leicht. Mein Buchtipp.

Für viele bedeutet ein Neujahrsvorsatz „weniger Fleisch essen“. Mit der Challenge „Veganuary“ geht es sogar noch einen Schritt weiter: einen Monat vegan leben. Doch wie gelingt der Umstieg am einfachsten? Welche Rezepte eignen sich für einen schnellen Umstieg und lassen sich leicht nachkochen? Die Aktion des Veganuary gibt es bereits seit 2014. Mehr als 2,5 Millionen Menschen haben an dieser Challenge bisher teilgenommen. Mit unseren Kochbuchtipps könnten es noch ein paar mehr werden:

Preiswert, lecker und vegan kochen. Was möchte man eigentlich mehr? Martin Kintrup bietet mit seinem Buch einen guten Querschnitt über Frühstück, Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts. Eine sehr gute Sammlung für den Einstieg. Lecker!

Nicole Justs „Veganista“ ist bereits 2013 erschienen und kann somit als Standardwerk für veganes Kochen und Rezepte bezeichnet werden. Mittlerweile hat die Autorin 12 Kochbücher veröffentlicht und bietet auf ihrem Blog zahlreiche Rezepte für die ganze Familie an. Ihr Credo: Vegan bedeutet keinen Verzicht. Ausprobieren ist angesagt.

Vegane Ernährung kann so einfach sein! Schnell, einfach und günstig vegan kochen mit nur fünf Zutaten – und dabei sich selbst und der Umwelt noch Gutes tun geht ganz leicht. So macht es Spaß, sich gesund zu ernähren und neue vegane Rezepte auszuprobieren! Die Foodbloggerin Katy Beskow zeigt in ihrem veganen Kochbuch, wie schnelle vegane Küche mit nur fünf ausgewählten Zutaten funktioniert.