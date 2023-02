Valentinstag ist nicht gut gelaufen? Vier Bücher gegen Liebeskummer

Von: Jessica Bradley

Das Valentinstag-Date ist nicht gut gelaufen? Sie haben sich gerade getrennt und wissen nicht weiter? Liebeskummer kann schmerzhaft sein: Vier Bücher, die Ihnen helfen könnten.

Es sind einige Tage vergangen, seit dem Valentinstag. Vielleicht gab es enttäuschende Dates oder gar gebrochene Herzen? Was Sie in dieser Situation machen könne, können Ihnen diese vier Bücher sagen. Ein bisschen Ablenkung könnte auch gut tun.

Dieses Mitmachbuch hilft Ihnen, sich gezielt mit der Situation eines Liebeskummers auseinander zu setzen. Im besten Fall, hilft es einen erneuten Kummer vorzubeugen und Ihren eigenen Wert zu erkennen.

Liebeskummer ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung, egal, wie alt man ist. Das Ende einer Beziehung kann fatale Folgen haben, das Leben des Betroffenen massiv verändern und ihn vollkommen aus der Bahn werfen. Wie sehr würde man sich in so einer Situation jemanden wünschen, der einen an die Hand nimmt und einem sagt, was man jetzt tun soll?