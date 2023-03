Politisch korrekt: James-Bond-Bücher müssen umgeschrieben werden

Von: Sven Trautwein

Der erste James-Bond-Roman feiert sein 70-jähriges Jubiläum. Nun sollen die Bücher politisch korrekt umgeschrieben werden.

Ian Fleming schrieb in den 1950er und 1960er Jahren die weltberühmten Jamens-Bond-Romane um den Geheimagenten 007. 1953 erschien „Casino Royale“. Das 70-jährige Jubiläum sorgt nun für das Vorhaben, die Bücher anzupassen, bevor sie im April zum Jubiläum neu erscheinen.

70 Jahre im Dienst seiner Majestät. Zum Ehrentag im April sollen die Bücher dem heutigen Sprachgebrauch angepasst werden, wie es in The Sunday Telegraph heißt. So seien Bezeichnungen für Ethnien in der damaligen Form heute nicht mehr tragbar. So hat der Verlag Ian Fleming Publications Spezialisten engagiert, die die Thriller auf solche Stellen hin untersuchen.

Original James-Bond-Romane von Ian Fleming

Ian Fleming erschuf die Figur von James Bond. Nun sollen die Bücher umgeschrieben werden. © United Archives International / Imago / Harper Collins

Casino Royale, 1953

Leben und sterben lassen, 1954

Mondblitz, 1955

Diamantenfieber, 1956

Liebesgrüße aus Moskau, 1957

James Bond jagt Dr. No, 1958

Goldfinger, 1959

James Bond greift ein, 1960

Feuerball / Sag niemals nie, 1961

Der Spion, der mich liebte, 1962

Im Geheimdienst ihrer Majestät, 1963

Du lebst nur zweimal, 1964

Der Mann mit dem goldenen Colt, 1965

Octopussy, 1968

Kritik an der Sprache hält auch in Kinderbüchern an. Immer wieder hat es Meldungen gegeben, Klassiker wie „Pippi Langstrumpf“ oder „Jim Knopf“ umzuschreiben und der aktuellen Zeit anzupassen. Ein Warnhinweis soll bei den Neuauflagen die Leser darauf hinweisen, dass einige Anpassungen vorgenommen wurden, um das Buch der heutigen Zeit anzupassen. Weiter heißt es „Dieses Buch wurde zu einer Zeit geschrieben, in der Begriffe und Einstellungen an der Tagesordnung waren, die von modernen Lesern als verletzend empfunden werden könnten.“