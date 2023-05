Ratgeber: „Arbeitsrecht für Arbeitnehmer*innen“ – Was Sie wissen müssen, um zu Ihrem Recht zu kommen

Von: Jessica Bradley

Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass Arbeitsrecht ein langweiliges Thema sei. Tatsächlich betrifft es fast jeden von uns, angefangen beim ersten kleinen Job bis hin zu führenden Positionen.

In diesem Buch werden die gängigsten Themen rund um das Arbeitsrecht von der renommierten Juristin Julia Oesterling erläutert. Dabei geht es unter anderem um Fragen wie: Darf man über das Gehalt mit anderen Kolleg*innen sprechen oder nicht? Was kann man tun, wenn man Probleme am Arbeitsplatz hat? Ist eine Rechtsschutzversicherung sinnvoll? Welche Aufgaben haben Gewerkschaften? Und was ändert sich im Betrieb, wenn ein Betriebsrat gegründet wird?

Julia Oesterling „Alles, was Sie wissen müssen, um zu Ihrem Recht zu kommen“: Über das Buch

In diesem Buch erläutert die renommierte Juristin Julia Oesterling die gängigsten Themen rund ums Arbeitsrecht – nicht trocken in Juristen-Deutsch, sondern allgemein verständlich mit konkreten Beispielen. (Montagebild) © Eibner/Imago/SüdwestVerlag (Montage)

Die Autorin erklärt Fragen nicht in trockenem Juristen-Deutsch, sondern allgemein verständlich und mit konkreten Beispielen und Geschichten aus der Arbeitswelt. Das Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ihre Rechte am Arbeitsplatz kennen und verteidigen möchten.

Es gibt nichts Langweiligeres als Arbeitsrecht? Von wegen. Fast alle sind davon betroffen, vom ersten kleinen Job an bis hoch in führende Positionen. Doch wie liest man eigentlich den Arbeitsvertrag, den man unterschreibt, bevor man eine Stelle antritt? Welche Rechte und Pflichten habe ich als Arbeitnehmer*in, wie viel Urlaub steht mir zu, was passiert im Krankheitsfall?

Julia Oesterling „Alles, was Sie wissen müssen, um zu Ihrem Recht zu kommen“: Fazit

Der erste Arbeitsvertrag ist für Berufseinsteiger oft eine aufregende Angelegenheit. Allerdings kann es dabei auch passieren, dass man als Neuling einige wichtige Rechte übersieht. Dieses Buch gibt einen Überblick darüber, auf welche Rechte man als Arbeitnehmer achten sollte, um eine faire und angemessene Bezahlung sowie Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Es ist daher ein nützlicher Ratgeber für alle, die gerade in das Arbeitsleben einsteigen und ihre Rechte und Pflichten als Arbeitnehmerin besser verstehen möchten. Auch für bereits langjährige Berufstätige ein wertvolles Nachschlagewerk.

Julia Oesterling „Arbeitsrecht für Arbeitnehmer*innen“ 2023, Südwest Verlag, ISBN 13-978-3-517-10030-2 Preis: Taschenbuch 20 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 352 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Julia Oesterling

Julia Oesterling hat ihre Jurastudien an verschiedenen Universitäten absolviert, darunter die Universität Potsdam, die Humboldt-Universität zu Berlin und die Universität „La Sapienza“ in Rom, wo sie zwei Semester verbracht hat. Seit Mai 2012 ist sie als Rechtsanwältin tätig und hat sich ausschließlich auf das Arbeitsrecht spezialisiert. Sie berät und vertritt sowohl einzelne Arbeitnehmer als auch Betriebsräte. Im August 2017 erhielt sie den Titel Fachanwältin für Arbeitsrecht. Zusätzlich ist sie als Referentin tätig und schult regelmäßig Betriebsräte und Arbeitnehmergruppen in Fragen des Arbeitsrechts und Betriebsverfassungsrechts. Sie veröffentlicht auch regelmäßig Artikel zu Arbeitsrechtsthemen für ein breites Publikum, unter anderem auf ZEIT Online.