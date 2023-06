Fünf Ratgeber der Spiegel-Bestseller-Liste: So lernen Sie Selbstachtung, positives Denken und erfolgreich zu sein

Von: Jessica Bradley

Die meistverkauften Bücher in Deutschland – Die neueste Liste der Bestseller im Bereich Lebensführung und Gesundheit.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Themen Körper, Gesundheit und Ernährung sind von großer Bedeutung, da sie die Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden steigern können. Gesundheit wird als ein Gleichgewicht zwischen körperlichem und seelisch-geistigem Wohlbefinden definiert, das im täglichen Leben immer wieder neu hergestellt werden muss.

Gemäß der aktuellen Bestsellerliste des Spiegels möchten wir Ihnen fünf Bücher empfehlen, die Ihnen bei der Förderung einer gesunden Lebensführung helfen können. Diese Bücher bieten wertvolle Informationen und praktische Ratschläge, um Ihre körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern. Eine ausgewogene Lebensführung, die sowohl den Körper als auch die Seele anspricht, ist entscheidend, um ein hohes Maß an Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zu erreichen. Diese empfohlenen Bücher können Ihnen dabei helfen, dieses Gleichgewicht im täglichen Leben immer wieder neu herzustellen.

Platz 1: „Die 1%-Methode“ – Minimale Veränderung, maximale Wirkung

Fünf Spiegel-Bestseller im Segment Ratgeber, Leben und Gesundheit. © OkShu/Imago

Egal welches Ziel Sie erreichen möchten – sei es sportliche Spitzenleistungen, berufliche Meilensteine oder persönliche Vorhaben wie das Aufhören mit dem Rauchen – dieses Buch wird Ihnen sicherlich dabei helfen, es zu schaffen.

Das Geheimnis des Erfolgs: „Die 1%-Methode“. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen Lebensbereichen.

James Clear „Die 1%-Methode“ 2020, Goldmann, ISBN 13-978-3-442-17858-2 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 368 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 2: „Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter“: Das große Selbsthilfe-Buch nach der Liebscher & Bracht-Methode

Dieses Buch kombiniert wissenschaftliche Erkenntnisse über Schmerztherapie, Bewegung, Ernährung und Entspannung mit konkreten Ratschlägen und den effektivsten Selbsthilfe-Übungen, die Sie bequem von zu Hause aus durchführen können. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre biologische Uhr zurückzudrehen und sicherzustellen, dass Sie auch im fortgeschrittenen Alter schmerzfrei, aktiv und flexibel bleiben.

Fit und vital bis ins hohe Alter mit dem neuen, großen Standardwerk von Liebscher & Bracht! Die Schmerzspezialisten und Bestsellerautoren Dr. med. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht zeigen, wie Sie dank ihrer bahnbrechenden Methode Tag für Tag in Bewegung bleiben und Schmerzen vorbeugen.

Dr. med. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht „Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter“ 2022, Mosaik, ISBN 13-978-3-442-39394-7 Preis: Taschenbuch 19,99 €, E-Book 15,99 €, Seitenzahl: 480 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 3: „Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst“: Sagen, was man denkt

Martin Wehrle, Autor von Bestsellern, enthüllt in diesem Buch, wie Sie Ihre Selbstachtung in jeder Lebenssituation verteidigen können. Es richtet sich an all jene, die nicht länger ausgenutzt werden möchten und den Wunsch haben, ihren Willen durchzusetzen. Zudem bietet es wertvolle Strategien, um souverän zu kontern, wenn man von anderen überfordert, herabgesetzt oder angegriffen wird. Dieses Buch ist eine Quelle der Stärke und Inspiration, die Ihnen dabei hilft, selbstbewusster und schlagfertiger zu werden.

Wie oft sagen Sie, was tatsächlich in Ihnen vorgeht? Und wie oft behalten Sie Ihre Meinung für sich, aus Sorge, anderen damit auf den Schlips zu treten? Wer alles tut, was andere von ihm wollen, ist zwar beliebt – aber lediglich als leichtes Opfer. Nur wem es gelingt, sich nicht verunsichern zu lassen und auch unbequeme Haltungen zu vertreten, wird die eigenen Ziele erreichen.

Martin Wehrle „Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst“ 2023, Mosaik, ISBN 13-978-3-442-39409-8 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 15,99 €, Seitenzahl: 352 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 4: „Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend“: Wie du Tag für Tag Freude und Leichtigkeit einlädst

Susan teilt in jedem Kapitel ihres Buches neue Impulse, inspirierende Geschichten aus ihrem eigenen Leben und wertvolle Fragen, die den Leserinnen helfen, voranzukommen. Sie präsentiert leicht umsetzbare Werkzeuge, um negative Gedanken ins Positive zu lenken, das gewünschte Leben zu manifestieren, sich von schweren Lasten und Altlasten zu befreien und mit dem inneren Kind auf dem großen Spielplatz der Welt zu spielen.

Zusätzlich hat Susan eine Vielzahl kleiner Tricks parat, um mehr Freude und Begeisterung in den Alltag zu bringen. Die Impulse werden von tiefgründigen Gesprächseinheiten unterbrochen, in denen es darum geht, tiefer in die Materie einzutauchen. Denn wahre Leichtigkeit kann nur gewonnen werden, wenn man zwischendurch auch größere Hindernisse aus dem Weg räumt, die der Freude im Wege stehen.

„Warum wirkt bei dir eigentlich alles so leicht?“, lautet die am häufigsten gestellte Frage an die beliebte Schauspielerin Susan Sideropoulos. Ihre Antwort: „Das Leben schwer nehmen, ist einfach zu anstrengend!“ Und so lautet auch das Motto dieses zauberhaften Wegbegleiters.

Susan Sideropoulos „Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend“ 2023, Gräfe und Unzer, ISBN 13-978-3-833-88877-9 Preis: gebundenes Buch 19,99 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 240 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 5: „The Mountain Is You“: Wie du Selbstsabotage erkennen und überwinden kannst

Brianna Wiest, eine Bestsellerautorin, führt einfühlsam, aber mit Nachdruck vor Augen, wie selbstsabotierende Verhaltensweisen in unserem Alltag aussehen können. Sie erklärt, wie wir unsere eigenen Blockaden identifizieren und überwinden können, um schädliche Verhaltensmuster hinter uns zu lassen. Durch ihre psychologischen und philosophischen Erkenntnisse können wir lernen, wie wir uns als unser bestmögliches zukünftiges Selbst verhalten und somit unser volles Potenzial entfalten können. Mithilfe alltäglicher Beispiele bietet sie uns einen wertvollen Leitfaden zur persönlichen Weiterentwicklung.

Du willst etwas in deinem Leben verändern und fällst doch immer wieder in alte Verhaltensmuster zurück? Du machst dir ständig Sorgen, obwohl es dir gut geht und du dich über so vieles freuen könntest? Du hast Ängste, die dich daran hindern, neue Wege einzuschlagen?

Brianna Wiest „The Mountain Is You“ 2022, Piper, ISBN 13-978-3-492-07160-4 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 21,99 €, Seitenzahl: 224 (abweichend vom Format) Hier bestellen