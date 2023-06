Tipps von Experten: Vier Bücher über Business und Karriere, die Sie gelesen haben sollten

Von: Jessica Bradley

Sie möchten in Ihrer Karriere weiter kommen? Sie möchten Ihre Finanzen besser kontrollieren? Dann sollten Sie folgende vier Bücher gelesen haben.

Zur Zeiten der Inflation ist es für die meisten Menschen essenziell, dass sie sparen, wo sie können. Oder vielleicht endlich ihren Traumjob finden. Vier Sachbücher, die Ihnen bei den finanziellen Fragen helfen können.

Thomas Kehl, ein ehemaliger Investmentbanker, und Mona Linke, eine Journalistin, erläutern in ihrem Werk die Methoden, wie man durch den passiven Einsatz von Aktien und ETFs ein Vermögen aufbauen kann. Sie erklären detailliert, wie dieser Prozess genau funktioniert.

Ab sofort gibt es keine Ausreden mehr, den Vermögensaufbau aufzuschieben. Denn nie war es so einfach wie heute, sein Geld gewinnbringend anzulegen. Das Buch von den Machern des erfolgreichen YouTube-Kanals „Finanzfluss“ holt dich ab und gibt dir Impulse, Verantwortung für deine eigene finanzielle Situation zu übernehmen und Begeisterung für die persönliche Vermögensbildung zu entfachen.

Die Methode basiert auf Erkenntnissen aus den Bereichen Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften und kann in allen Lebensbereichen angewendet werden. Unabhängig davon, welche Ziele Sie erreichen möchten - sei es sportliche Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder persönliche Ziele wie das Aufhören mit dem Rauchen - verspricht das Buch, Ihnen dabei zu helfen, diese Ziele sicher zu erreichen.

Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen.

Carsten Herbert präsentiert in seinem Buch anschaulich und verständlich die grundlegenden Informationen zu einer Wärmepumpe sowie zur Dämmung von Wänden. Er erklärt auch, welche DIY-Maßnahmen sofort umgesetzt werden können, um Energie zu sparen. Unabhängig davon, ob man zur Miete wohnt oder ein Eigenheim besitzt, bietet das Buch mit vielen Grafiken und Schaubildern eine ideale Soforthilfe für eine wohnliche und kostengünstige Wohnung.

Energiesparen ist das Thema der Stunde, der Informations- und Beratungsbedarf ist riesig. Energiesparen, das ist Carsten Herberts Mission. Der Bauingenieur führt ein Ingenieurbüro, das seit annähernd 20 Jahren auf das Thema Energieeffizienz in Gebäuden spezialisiert ist. Als »Energiesparkommissar« bringt er auf YouTube einer rasant wachsenden Zahl von Menschen auf sehr verständliche Weise das Einmaleins des Energiesparens nahe:

Carsten Herbert „Alles, was Sie über Energiesparen wissen müssen“

„Power – Die 48 Gesetze der Macht“ von Robert Greene war monatelang ein Bestseller mit über 200.000 verkauften Exemplaren. Nun ist der Klassiker als kompakte Ausgabe erhältlich: knapp, prägnant und unterhaltsam.

Das Gefühl, über Menschen und Vorgänge keine Macht zu haben, ist uns im Allgemeinen unerträglich – wenn wir hilflos sind, fühlen wir uns elend. Niemand will Macht abgeben, alle wollen mehr. In der heutigen Welt ist es jedoch gefährlich, als zu machthungrig zu erscheinen, zu unverhohlen seine Spielchen zu betreiben. Fairness und Anstand werden von uns erwartet, also müssen wir subtil vorgehen – schicklich, aber schlau, demokratisch, aber diabolisch.