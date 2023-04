BookTok: 10 Buchempfehlungen – Liebe, Magie und Leidenschaft

Von: Jessica Bradley

Booktok avanciert zu einem der wichtigsten Plattformen für den Buchmarkt. Wir stellen Ihnen 10 der zur Zeit beliebtesten Romane vor. Es liegt Liebe in der Luft.

Frühling und Liebe was kann es Schöneres geben? Perfekt zur Jahreszeit empfehlen Leser auf BookTok zehn romantische und spannende Romane.

Das Lieblingsbuch des Sommers von Reese Witherspoon: „Honey and Spice“

Der erste Roman von Bestseller-Autorin Bolu Babalola ist mehr als die Geschichte einer College-Liebe: Er ist eine Ode an die Freundschaft, an den Zusammenhalt der Schwarzen Community und kommentiert in scharfzüngigen Dialogen aktuelle gesellschaftspolitische Themen – erzählt von einer jungen Schwarzen Protagonistin, die Beziehungen hinterfragt und neu definiert.

Kiki Banjo kommentiert das Geschehen am Whitewell-College lieber in ihrer Radioshow Brown Sugar, als selbst daran teilzunehmen. Sie verbringt ihre Zeit stattdessen mit dem Aufbau ihrer Karriere als Multimedia-Journalistin und ihrer besten und einzigen Freundin Aminah ...

Bolu Babalola „Honey and Spice“ 27.04.2023, Eisele Verlag, ISBN 13-978-3-961-61157-7 Preis: Taschenbuch 18,99 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

Der weltweite Bestseller über die Magie von Sprache und die Macht von Worten: „Babel“

Oxford ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Für Robin erfüllt sich ein Traum, an dem Ort zu studieren, der die ganze Macht des britischen Empire verkörpert.

Denn in Babel wird nicht nur Übersetzung gelehrt, sondern auch Magie. Das Silberwerk – die Kunst, die in der Übersetzung verloren gegangene Bedeutung mithilfe von verzauberten Silberbarren zu manifestieren – hat die Briten zu unvergleichlichem Einfluss gebracht. Dank dieser besonderen Magie hat das Empire große Teile der Welt kolonisiert.

1828. Robin Swift, den ein Cholera-Ausbruch im chinesischen Kanton als Waisenjungen zurücklässt, wird von dem geheimnisvollen Professor Lovell nach London gebracht. Dort lernt er jahrelang Latein, Altgriechisch und Chinesisch, um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem er in das Königliche Institut für Übersetzung der Universität Oxford – auch bekannt als Babel – aufgenommen werden soll.

Rebecca F. Kuang „Babel“ 28.04.2023, Eichborn Verlag, ISBN 13-978-3-847-90143-3 Preis: gebundenes Buch 26 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 736 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

Sie ist eine Prinzessin. Er ihr Bodyguard. Ihr Beschützer. Ihr Ruin: „Twisted Games“

Band 2 der Twisted-Reihe. Bridget liebt ihren Bodyguard. Doch diese Verbindung ist unerwünscht und könnte ihr gesamtes Königreich zerstören.

Gefangen von den Fesseln der Pflicht hat Bridget von Ascheberg, Prinzessin von Eldorra, nur drei Wünsche: Liebe, Leidenschaft und ihre eigenen Entscheidungen treffen zu dürfen. Doch als ihr Bruder seinen Anspruch auf den Thron aufgibt, findet sie sich auf einmal als zukünftige Königin wieder ...

Ana Huang „Twisted Games“ 28.04.2023, Lyx, ISBN 13-978-3-736-31922-6 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 528 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

Schicksal ist eine Entscheidung: „The Atlas Paradox“

Band 2 der Atlas-Serie. Die sechs Ausnahmemagier gehen ins zweite Jahr ihres Studiums: Diesmal erkunden sie nicht nur die geheimnisvollen Tiefen der Bibliothek von Alexandria, sondern auch die sinistren Motive einer Organisation namens „Das Forum“, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Alexandrinische Gesellschaft zu Fall zu bringen. Freunde und Feinde sind nicht immer klar zu unterscheiden, und sicher ist nur, dass sich eine große Entscheidung anbahnt. Die Figuren stehen auf dem Brett – das große Spiel kann beginnen.

Mehr Geheimnisse. Verrat. Verführung. Herzen werden gebrochen, Allianzen geschmiedet und wieder zerbrochen, und die Alexandrinische Gesellschaft wird als das enthüllt, was sie ist: eine mächtige Organisation, die von einem Mann geführt wird, der unsere Welt revolutionieren möchte ...

Olivie Blake „The Atlas Paradox“ 26.04.2023, Fischer Tor, ISBN 13-978-3-596-70765-2 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 4,99 €, Seitenzahl: 560 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

Starautorin Taylor Jenkins Reid erzählt von der Party des Sommers: „Malibu Rising“

In dieser wilden Partynacht kommen Familiengeheimnisse zum Vorschein, die seit Jahrzehnten unter der Oberfläche brodeln und drohen, das fragile Familiengefüge auseinander zu brechen. Weder Nina noch ihre Gäste ahnen, dass am Ende der Nacht alles in Flammen stehen wird ...

Malibu, 1983. Die jährliche Sommerparty von Nina Riva, Surfstar und Supermodell, steht bevor. Es ist das Event des Jahres, und niemand möchte die Gelegenheit missen, um mit den berühmten Riva-Geschwistern zu feiern. Nur Nina wünscht sich an diesem Tag so weit weg wie möglich: Nachdem ihr Mann sie betrogen hat, würde sie die Party am liebsten abblasen ...

Taylor Jenkins Reid „Malibu Rising“ 27.04.2023, Ullstein, ISBN 13-978-3-548-06754-4 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

Die BookTok-Sensation endlich auf Deutsch: „It happened one Summer“

Piper ist noch keine fünf Minuten in Westport, als ihr der grummelige muskelbepackte Fischer Brendan in die Quere kommt. Er glaubt, dass sie keinen einzigen Tag durchhält. Aber Piper hat es satt, von allen für ein dummes Blondchen gehalten zu werden. Und nur weil sie bei ihrem ersten Versuch zu kochen beinahe die Bar niederbrennt, heißt das noch lange nicht, dass sie aufgibt.

Piper Bellinger ist ein Hollywood-It-Girl. Doch als sie wegen einer außer Kontrolle geratenen Party (und möglicherweise einem klitzekleinen Einbruch in einen Hotel-Pool) im Gefängnis landet, reißt ihrem Stiefvater der Geduldsfaden. Er dreht ihr den Geldhahn ab und schickt sie in den kleinen Küstenort Westport, wo ihr leiblicher Vater aufgewachsen ist – um sich dort um die heruntergekommene Bar der Familie zu kümmern ...

Tessa Bailey „It happend one Summer“ 2023, Rowohlt, ISBN 13-978-3-499-01148-1 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Spicy Romance voller Leidenschaft und Gefühl: „Ice Planet Barbarians“

Dies ist der erste Band der Ice Planet Barbarians. In jedem Band dieser Romance-Reihe wird die Love Story eines neuen Pärchens erzählt, das in einer unwirtlichen Welt voller Eis und Schnee zueinander findet.

Georgie und einige andere Frauen wurden von Aliens entführt und sind auf einem fremden Planeten abgestürzt: einem Eisplaneten mit Schneestürmen und lebensbedrohlichen Temperaturen, auf dem es weit und breit nur Schnee und Kälte gibt. Georgie macht sich mit der einzigen wetterfesten Kleidung auf die Suche nach Hilfe, um ihre Begleiterinnen und sich zu retten ...

Ruby Dixon „Ice Planet Barbarians“ 2022, Piper, ISBN 13-978-3-492-70741-1 Preis: Taschenbuch 15 €, E-Book 2,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Intensive, tief berührende New Adult Romance: „Be My First – First and Forever“

Als Ava Connor begegnet, ist er der Erste, der sich nicht von ihren Schutzmauern einschüchtern lässt. Mit jeder Berührung zeigt er ihr, dass sie sich bei ihm fallen lassen kann. Doch Ava weiß, dass Connors „Für-Immer“ nicht mit ihrem zu vereinen ist.

Für immer. Ava steht kurz vor dem Highschoolabschluss und dennoch weiß sie schon jetzt, wie ihr Leben für immer aussehen wird. Aufopferungsvoll kümmert sie sich um ihre schwer traumatisierte Mutter. Und niemals würde Ava sie allein lassen ...

Jay McLean „Be My First - First and Forever“ 2023, Ravensburger, ISBN 13-978-3-473-58615-8 Preis: Taschenbuch 14,99 €, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Liebe kennt keine Grenzen: „War and Queens“

Der vierte Band der Serie. Es geht heiß her und eine weitere Fortsetzung ist geplant.

Nachdem die Blutkönigin Casteel in ihre Gewalt gebracht hat, erklärt Poppy ihr den Krieg. Sie ist fest entschlossen, ihre große Liebe zu retten und die Aufgestiegenen daran zu hindern, Atlantia und Solis einzunehmen. Doch der Kampf gegen die Aufgestiegenen ist erst der Beginn: In den Schatten sind uralte Mächte erwacht, die die Schrecken längst vergangener Zeiten mit sich bringen ...

Jennifer L. Armentrout „War and Queens“ 2023, Heyne, ISBN 13-978-3-453-32239-4 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 880 (abweichend vom Format) Hier bestellen

NYT-Bestsellerautorin Akwaeke Emezi endlich auf Deutsch: „Du bist so schön, sogar der Tod erblasst“

Akwaeke Emezi denkt die klassische Liebesgeschichte neu in diesem sinnlichen, opulenten Roman über eine junge Frau, die es wagt, sich allen Wunden zum Trotz erneut ins Leben zu stürzen.

Fünf Jahre nach dem tragischen Tod ihrer großen Liebe ist Feyi Adekola bereit für Neues, für neue Körper und neue Erfahrungen. Doch schon die erste Begegnung mit einem Fremden stellt ihr Leben völlig auf den Kopf: Sie wird auf eine Privatinsel in der Karibik eingeladen, leckt Mangosaft von den Fingern des gastgebenden Starkochs und steht kurz vor dem langersehnten Durchbruch als Künstlerin. Ihre neue Beziehung scheint perfekt – wäre da nicht dieses überwältigende Verlangen nach der einen Person, die definitiv tabu ist ...

Akwaeke Emezi „Du bist so schön, sogar der Tod erblasst“ 2023, Hanser Berlin, ISBN 13-978-3-446-27583-6 Preis: gebundenes Buch 25 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 352 (abweichend vom Format) Hier bestellen