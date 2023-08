„City of Dreams“ von Don Winslow ist die hervorragende Fortsetzung von „City on Fire“

Von: Sven Trautwein

Teilen

Die Fortsetzung von „City on Fire“ ist ein spannungsreicher Thriller vom Altmeister Don Winslow. Der zweite Teil legt noch eine Schippe drauf.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Nach dem ehrgeizigen New-York-Times-Bestseller „City on Fire“, der vom irischen Autor Adrian McKinty als der „Pate unserer Generation“ bezeichnet wurde, präsentiert Don Winslow nun den packenden zweiten Roman seiner großangelegten Krimi-Trilogie. Don Winslow ist der international renommierte Bestsellerautor der Kartell-Trilogie rund um „Tage der Toten“. Der zweite Band steigert die im ersten hochangelegte Handlung und Spannung.

Mit „City of Dreams“ legt Don Winslow den zweiten Teil seiner Mafia-Trilogie vor. © USA TODAY Network/Imago/Harper Collins (Montage)

Alles ist vorbei. Die großen Schlachten wurden verloren, die Beute ist abhanden gegangen, und Danny Ryan flieht mit wenigen Anhängern in eine ungewisse Zukunft. Er hat seinen Sohn und seinen Vater gerettet, konnte jedoch nicht einmal seine Frau beerdigen. Die Reise lässt die Handelnden traurig zurück, denn es ist nicht viel übrig geblieben. Danny hat viele Mafia-Familien gegen sich aufgebracht, und sowohl Kriminelle als auch die Polizei suchen ihn. Überraschenderweise wird Danny von den Behörden ein Angebot gemacht, das seine finanziellen Probleme lösen und ihm ein halbwegs normales Leben ermöglichen könnte. Ein riskanter Plan, bei dem er gegen einen gefährlichen Drogenboss vorgehen soll, könnte die Lösung sein – oder sein Untergang.

Nach dem tragischen Tod seiner Frau hat sich Danny Ryan mit seinem Sohn in Kalifornien niedergelassen. Seit dem Umzug ist er einflussreicher denn je. Als ein Film über den Bandenkrieg in Neuengland gedreht werden soll, macht Danny sich auf den Weg nach Hollywood, um die Produzenten in die Schranken zu weisen … Doch er ruft neue Feinde auf den Plan, die nicht wollen, dass er sich in ihre Westküstenaktivitäten einmischt. Und schon bald steht ein weiterer Krieg bevor …

Don Winslow: Nach Ilias jetzt Vergils Aeneis

Die 13 besten Thriller von Jo Nesbø mit Harry Hole Fotostrecke ansehen

Im vorherigen Buch „City on Fire“ bezog sich die Handlung auf Homers Ilias, wo Griechen und Trojaner kämpften. Im aktuellen Band ist die Geschichte von Vergils Aeneis inspiriert. Hier begibt sich der Held Aeneas zusammen mit seinem Vater und Sohn nach dem Untergang seiner Stadt auf eine lange Reise, die sie schließlich nach Karthago führt. Dort bindet Aeneas‘ Mutter Venus ihn an die karthagische Königin Dido. Bei Winslow wird Didos Rolle von einer Hollywood-Schauspielerin übernommen, da die Geschichte in der Zeit der Filmstars spielt. Mit dieser Frau, zu der Danny Ryan eine besondere Verbindung hat, wiederholt sich im Grunde das, was an der Ostküste zwischen Iren und Italienern zu blutigen Konflikten führte.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Winslow plant übrigens, nach der Veröffentlichung des dritten Bands der Trilogie aus der Schriftstellerei auszusteigen und sich dem Kampf gegen Ex-Präsident Donald Trump zu widmen. In seinem Werk lässt er den Hauptcharakter eine vielfältige Palette des amerikanischen Traums und des ständigen Umherziehens durchleben, was das Buch zusätzlich sehr aktuell hält. Empfehlenswert ist der Thriller für Fans von Stephen King, Stieg Larsson, Cormac McCarthy, Michael Hjorth und Hans Rosenfeld („Die Früchte, die man erntet“), sowie den Filmen von Martin Scorsese und Quentin Tarantino.

Don Winslow „City of Dreams“: Fazit

„City of Dreams“ liest sich ruhiger als der Vorgänger. Um nicht von den vielen Figurenkonstellationen überfordert zu werden, empfiehlt sich die Lektüre des ersten Bandes im Vorfeld. Auch wenn die ersten Kämpfe der Handlung hier noch etwas verhalten daherkommen, dürfte sich das im dritten Band zu einem grandiosen Finale steigern.

Don Winslow „City of Dreams“ Übersetzt von Conny Lösch 2023 Harper Collins, ISBN-13 978-3-365-00169-1 Preis: Hardcover 24 €, E-Book 17,99 €, 368 Seiten Bei Amazon bestellen

Don Winslow

Don Winslow, der ehemalige Privatdetektiv, Anti-Terror-Ausbilder und Prozesssachverständige, hat 21 preisgekrönte internationale Bestseller verfasst. Dazu zählen der New-York-Times-Bestseller „Corruption“, der weltweit erfolgreiche Nr. 1-Bestseller „Das Kartell“ sowie „Tage der Toten“, „Zeit des Zorns“ und „Frankie Maschine“. Oliver Stone, der dreifache Oscar-Preisträger, hat „Zeit des Zorns“ verfilmt. Außerdem wurden „Tage der Toten“, „Das Kartell“ und „Jahre des Jägers“ in einem bedeutenden Deal an den TV-Sender FX verkauft, der ab 2020 plant, sie als wöchentliche Serie auszustrahlen. Winslow lebt in Kalifornien und Rhode Island.