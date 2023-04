Mit Salman Rushdies „Victory City“ geht der Leser auf eine sprachgewaltige Reise nach Indien

Neuerscheinung

+ © Matt Crossick/picture alliance/dpa/PA Wire/Randomhouse (Montage) Der Schriftsteller Salman Rushdie legt mit „Victory City" einen sprachgewaltigen Roman vor. © Matt Crossick/picture alliance/dpa/PA Wire/Randomhouse (Montage)

Das neue Buch von Salman Rushdie, „Victory City“, ist von einem nicht mehr existierenden Hindu-Reich inspiriert und zugleich eine Geschichte unserer heutigen Welt.

Nach dem erneuten Attentat auf Salman Rushdie war die Kulturwelt in Aufregung. Wird es ein neues Buch von ihm geben? Lassen die Verletzungen Lesen und Schreiben zu? Sechs Monate nach dem Messerangriff hat der bekannte Autor sein neues Buch „Victory City“ veröffentlicht. Es ist eine Reise in die sagenhafte Stadt Hampi und zu den moralischen Fragen unserer Zeit. Was „Victory City“ so spannend macht, lesen Sie auf 24books.de.