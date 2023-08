Die vier besten Krimis im August 2023, die Sie mit Begeisterung in einem Zug lesen werden

Spannungsgeladene Titel

Es gibt nichts Schöneres, als von einer spannenden Geschichte gefesselt zu werden. Diese vier Krimis sorgen für Hochspannung am Ende des Sommers.

Nicht nur am Wochenende bietet es sich an, in der einen oder anderen spannenden Geschichte zu versinken. Die vier Krimis, die wir Ihnen hier vorstellen, sind es wert, mit an Ihren Lieblingsort zum Lesen genommen zu werden. Ob Großbritannien, Schweden, Griechenland oder Dänemark. Spannender und abwechslungsreicher kann es kaum sein.

Mick Herron „Joe Country“

Für viele Kritiker gilt die Reihe um Jackson Lamb, deren kongeniale Verfilmung bei Apple TV+ zu sehen ist, als die beste Agentenreihe des 21. Jahrhunderts. Die Thriller bieten interessante Plots, tolle Figurenkonstellationen und einen sehr feinen, britischen Humor. Für alle, die Agententhiller lieben, dürften auch die Bücher von Lee Child interessant sein. Viel scheint sich auf den ersten Blick im sechsten Band der Jackson-Lamb-Reihe nicht geändert zu haben, denn Catherine Standish ist wieder dabei, Alkohol zu kaufen und ihr Chef ist alles andere als umtriebig. Wieder einmal eine wunderbar komplexe Geschichte, deren einzelne Fäden nach und nach miteinander verknüpft werden.

In Slough House, dem Abstellgleis des MI5, werden Erinnerungen wach – nur leider keine guten. Cathrine Standish kauft wieder Alkohol, und Louisa Guy wühlt in den Trümmern einer alten Liebe. Jackson Lamb quittiert das höchstens mit Flatulenz und einem Schluck Whiskey, doch selbst ihn holen die dunklen Schatten seiner Vergangenheit ein. Auf der Suche nach einem altbekannten Verräter schickt er seine Truppe ins Feld – aber nicht alle kehren zurück.

Mick Herron „Joe Country“ – Jackson Lamb Band 6 Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer 2023 Diogenes, ISBN-13 978-3-257-30096-3 Preis: Paperback 18 €, 480 Seiten

Kim Faber, Janni Pedersen „Mörderland“

Mittlerweile der vierte Band um die ermittelnden Juncker und Kristiansen, die alle unabhängig voneinander gelesen werden können. Terrorakte und Klimaaktivsten, aktueller geht es kaum und das versteht das Autorenehepaar, das als Journalist und Kriminalreporterin unterwegs ist. Der Erzählstil lässt Einblicke in das Privatleben der Protagonisten zu. Das und die eingefangene Atmosphäre, sowie die spannende Handlung, sollten sich Krimifans nicht entgehen lassen. Hier finden Sie mehr bei uns darüber, was Nordic Noir Krimis ausmacht.

Eine Explosion erschüttert ein Kohlekraftewerk in Dänemark. Der gezielte Angriff wurde von einer Kampfdrohne ausgeführt, und es soll nicht der letzte bleiben. Der nächste Angriff trifft ein Kraftwerk in Rostock. Eine Gruppe militanter Klimaaktivisten bekennt sich zu den Anschlägen. Am selben Morgen wird in Kopenhagen der Sohn des Klimaministers ermordet aufgefunden. Martin Juncker und Nabiha Khalid ermitteln in dem Fall. Hinweise deuten auf eine Verbindung zwischen den Verbrechen. Als der Autopsiebericht die schwere Kokainabhängigkeit des Ministersohnes nachweist, stößt Signe Kristiansen zu den Ermittlungen. Diese ist inzwischen bei der Abteilung für Organisiertes Verbrechen und beschäftigt sich mit Drogengeschäften im großen Stil. Und genau darin war der Tote verwickelt …

Kim Faber, Janni Pedersen „Mörderland“ Aus dem Dänischen von Franziska Hüther 2023 blanvalet, ISBN-13 978-3-7645-0823-4



Preis: Paperback 17 €, 480 Seiten

Petros Markaris „Das Spiel mit der Angst“

Die Geschichten von Petros Markaris, die in „Das Spiel mit der Angst“ versammelt sind, lassen sich gut in den Alltag einschieben und Stück für Stück schnell lesen und verschlingen. Der eigenbrötlerische Kommissar Charitos hat so seine Eigenarten, die er auch in den vorherigen Büchern zur Schau gestellt hat. Im vorliegenden Band sind es mit dem Epilog insgesamt sieben Geschichten. Ein Nostalgiker, der sich mit aktuellen Geschehnissen, hier beispielsweise der Corona-Pandemie in der ersten Kurzgeschichte, auseinanderzusetzen hat. Es müssen nicht immer Krimis aus Skandinavien, Italien oder Frankreich sein: Zugreifen und genießen.

In diesen Geschichten kämpft nicht nur Kommissar Charitos gegen das Verbrechen. Auch ein alter Maler, der schon Krieg und Hunger erlebt hat, wehrt sich gegen die neusten Finten des Schicksals und erfindet ein Spiel mit der Angst. Und schließlich sind da noch ein Grieche und ein Türke, zwei Restaurantbesitzer und Konkurrenten, die sich gegenseitig alles Böse an den Hals wünschen. Doch als sie zufällig an einem Tisch essen, entdecken sie köstliche Gemeinsamkeiten.

Petros Markaris „Das Spiel mit der Angst“ Aus dem Griechischen von Michaele Prinzinger 2023 Diogenes, ISBN-13 978-3-257-07260-0 Preis: Hardcover 24 €, 224 Seiten

Molly & Rolf Börjlind „Die Dunkelheit zwischen uns“

„Die Dunkelheit zwischen uns“ lässt sich nicht unbedingt dem klassischen Krimi-Genre zuordnen, ist aber trotzdem ein sehr spannendes Buch für zwischendurch. Rolf Börjlind stand schon einige Male auf der Spiegel-Bestsellerliste. Dieses Buch ist die erste Zusammenarbeit mit seiner Tochter Molly. Die Atmosphäre und Figurenkonstellationen machen aus dem Buch etwas ganz Besonderes.

Ein windiger Tag in den Stockholmer Schären. Die 25-jährige Emmie taucht überraschend in dem abgelegenen Ferienhäuschen ihrer Eltern auf. Sie will endlich herausfinden, was mit ihrem kleinen Bruder Robin geschah, der verschwand, als sie noch Kinder waren. Angeblich ist er ertrunken, aber sein Körper wurde nie gefunden. Emmie möchte endlich ihr eigenes Leben anfangen, sie sucht nach Antworten. Ihre Eltern bleiben stumm. Die Mutter ist seltsam kalt, der Vater wirkt auf einmal bedrohlich auf die Tochter. Dann entdeckt Emmie ein Bild von zwei spielenden Kindern. Es zeigt sie und ihren Bruder, an dem Tag, an dem er für immer verschwand …

Molly & Rolf Börjlind „Die Dunkelheit zwischen uns“ Aus dem Schwedischen von Julia Gschwilm 2023 btb, ISBN-13 978-3-442-77086-1 Preis: Taschenbuch 12 €, 288 Seiten

