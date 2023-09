Drei Romane, die den Sommer im Herzen verlängern und Spaß beim Lesen machen

Von: Sven Trautwein

Der Sommer hat in diesem Jahr lange durchgehalten. Wir empfehlen drei Romane, die auch bei sinkenden Temperaturen Spaß machen.

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, und damit auch die Zeit der lauen Abende, die wir draußen mit einem guten Buch in der Hand verbringen können. Doch bevor der Herbst uns mit kühleren Temperaturen begrüßt, möchten wir noch einen letzten Blick auf die fesselnden Sommerromane werfen, die uns in den letzten Monaten begleitet haben. Die drei hier vorgestellten Romane verlängern den Sommer im Herzen. Nehmen Sie die Bücher mit zu den Lieblingsorten zum Lesen.

Drei Romane, die den Sommer länger anhalten lassen und für Spannung sorgen. © Antonio Guillem/Panthermedia

Tess Hadley: „Sonnenstich“

Mögen die Geschichten erst einmal so alltäglich aussehen, gehen sie mit ihren Figurenkonstellationen und den Perspektiven recht tief. Auf den ersten Blick sehen all die Fassaden unversehrt aus, doch nach und nach zeigen sich die ersten Bruchstellen. Es sind emotionale, aber nicht zu sentimentale Geschichten, die eine der wichtigsten Schriftstellerinnen Großbritanniens in dem Erzählband gesammelt haben. Für den Leser entfalten sich viele kleine Erzählungen mit viel Einfühlungsvermögen. Zugreifen!

Zwei junge Mütter verbringen den Sommer mit ihren Männern und Kindern in einem Cottage auf dem Land – und beginnen beide einen Flirt mit einem befreundeten Arzt. Ein Sohn gesteht der Mutter, seine Freundin zu betrügen. Eine Studentin verkündet ihren Eltern am Küchentisch, dass sie ihren Professor heiraten wird. Ein Teenager ist zugleich überfordert und geschmeichelt von den Avancen einer verheirateten Frau, die sich am Strand dicht an ihn drängt.

Tessa Hadley „Sonnenstich“ Übersetzt von Marion Hertle und Thomas Bodner 2023 Kampa Verlag, ISBN-13 Preis: Hardcover 22 €, 155 Seiten

Robert Seethaler: „Das Café ohne Namen“

Eine Erzählung rund um den Aufbruch. Ein Neustart. Wie Der Standard schreibt, haben die kleinen Figuren Robert Seethaler seit „Die Biene und der Kurt“ immer verfolgt. Dass die kleinen Geschichten ums große Ganze sich für Seethaler ausgezahlt haben, zeigen die Auszeichnungen, die Verfilmungen und die über eine Million verkauften Exemplare allein von „Trafikant“. 2016 folgte sogar die Nominierung für den International Booker Prize. In „Das Café ohne Namen“ bleibt sich der Autor treu: Kleine Lebensgeschichten groß machen.

Wien im Jahr 1966. Robert Simon verdient sein Brot als Gelegenheitsarbeiter auf dem Karmelitermarkt. Er ist zufrieden mit seinem Leben, doch zwanzig Jahre nach Ende des Krieges hat sich die Stadt aus ihren Trümmern erhoben. Überall wächst das Neue, und auch Simon lässt sich mitreißen. Er pachtet eine Gastwirtschaft und eröffnet sein eigenes Café. Das Angebot ist überschaubar, und genau genommen ist es gar kein richtiges Café, doch die Menschen aus dem Viertel kommen, und sie bringen ihre Geschichten mit ...

Robert Seethaler „Das Café ohne Namen“ 2023 Claassen, ISBN-13 978-3-546-10032-8 Preis: Hardcover 24 €, E-Book 19,99 €, 288 Seiten

Tracey Lien: „All die ungesagten Dinge“

Ein sensibles Thema, packend in ein Debüt verfasst. Kurzum: Ein spannender Roman, der mehr als ein reiner Krimi ist. Fesselnd, herzzerreißend und eine Geschichte um Rassismus und Einwanderung. Das Zusammenspiel aus Krimi und Familiendrama ist fesselnd, so die Freundin. Wer auf der Suche nach kraftvollen, emotionalen Dramen ist, ist hier richtig.

Die junge Ky, Tochter vietnamesischer Einwanderer, empfindet bittere Reue, ihren Eltern diesen Satz gesagt zu haben. Nun ist ihr Bruder Denny tot, vor aller Augen ermordet auf der Feier seines erfolgreichen Schulabschlusses. Und nach Jahren kehrt Ky nach Cabramatta zurück, einem Einwanderervorort von Sydney, wo ihre Eltern noch immer leben. Mit ihnen will sie trauern, aber sie möchte auch Antworten ...

Tracey Lien: „All die ungesagten Dinge“ Übersetzt von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel 2023 Piper, ISBN-13 978-3-492-07162-8 Preis: Hardcover 24 €, 336 Seiten

