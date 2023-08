Spannende Aussichten: Die Bücher der Herbst-Neuerscheinungen 2023

Von: Jessica Bradley

Spannender Bücher-Herbst voraus: Mit neuen Kehlmann & Juli Zeh für Kids und kreativen, schauspielernden Autoren. Keine Langeweile!

Im zweiten Halbjahr erwarten Sie einige fesselnde Literatur-Neuerscheinungen. Daniel Kehlmann präsentiert nach sechs Jahren seinen neuen Roman über einen Regisseur der Weimarer Republik. Juli Zeh widmet sich in einem Kinderbuch dem Thema Gerechtigkeit. Zudem erscheint endlich das lang ersehnte deutsche Debüt von Annie Ernaux, nach 49 Jahren. Ein vielversprechender Bücher-Herbst steht uns bevor.

Daniel Kehlmann: „Lichtspiel“

In seinem Werk „Lichtspiel“ widmet sich der in Berlin lebende Autor Daniel Kehlmann erneut einer historischen Persönlichkeit. Die Geschichte dreht sich um das Leben des Regisseurs Georg Wilhelm Pabst (1885-1967), einem bedeutenden Filmemacher der Weimarer Republik, der später mit Rückschlägen zu kämpfen hatte. Die Zeit der Nationalsozialisten bringt sein Leben aus dem Gleichgewicht.

Einer der größten des Kinos, vielleicht der größte Regisseur seiner Epoche: Zur Machtergreifung dreht G. W. Pabst in Frankreich; vor den Gräueln des neuen Deutschlands flieht er nach Hollywood. Aber unter der blendenden Sonne Kaliforniens sieht der weltberühmte Regisseur mit einem Mal aus wie ein Zwerg. Nicht einmal Greta Garbo, die er unsterblich gemacht hat, kann ihm helfen.

Daniel Kehlmann: „Lichtspiel“ 10. Oktober 2023, Rowohlt, ISBN 13-978-3-498-00387-6 Preis: gebundenes Buch 26 €, E-Book 22,99 €, Seitenzahl: 480 (abweichend vom Format)

Terézia Mora: „Muna oder Die Hälfte des Lebens“

Muna ist überzeugt, dass sie mit Magnus endlich ein Zuhause gefunden hat. Doch schon während ihrer ersten gemeinsamen Reise zeigen sich erste Anzeichen von Problemen in ihrer Beziehung. Im Laufe der Jahre nehmen Kälte, Unberechenbarkeit und Gewalt immer mehr zu. Dennoch ist Muna entschlossen, nicht aufzugeben.

Muna liebt Magnus. Ob und wen Magnus liebt, ist schwer zu sagen. Was geschieht mit einem Leben, das man in Abhängigkeit von einem anderen führt? Muna steht vor dem Abitur, als sie Magnus kennenlernt, Französischlehrer und Fotograf. Mit ihm verbringt sie eine Nacht. Mit dem Mauerfall verschwindet er. Erst sieben Jahre später begegnen sich die beiden wieder und werden ein Paar.

Terézia Mora: „Muna oder Die Hälfte des Lebens“ 30. August 2023, Luchterhand Verlag, ISBN 13-978-3-630-87496-8 Preis: gebundenes Buch 25 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 448 (abweichend vom Format)

Oliver Masucci: „Träumertänzer: Ein Gastarbeitermärchen“

Die Tendenz, dass Schauspieler auch als Autoren aktiv werden, nimmt stetig zu. Oliver Masucci, bekannt aus „Schachnovelle“ und „Dark“, debütiert in diesem Herbst als Autor. In seinem Buch „Traumtänzer“ teilt der 54-Jährige seine Autobiografie, die vom Aufwachsen als Gastarbeiterkind in Bonn der Sechzigerjahre, der Liebe zum Film und Theater sowie dem Wunsch nach Anerkennung erzählt.

Er ist der Star des deutschen Kinos und ein Grenzgänger, der sich dreißig Kilo anfrisst für seine Rollen, sie brutal wieder abhungert für die nächste. Seit seinem Erfolg mit der Netflix-Serie DARK wird er auch international auf der Straße erkannt. Dass aus ihm ein Weltstar werden würde, war Oliver Masucci nicht in die Wiege gelegt. Sein Vater kam als italienischer Gastarbeiter nach Deutschland, seine Mutter stammt aus einer ostdeutschen Familie, die in den Westen geflohen war.

Oliver Masucci: „Träumertänzer: Ein Gastarbeitermärchen“ 29. September 2023, Lübbe, ISBN 13-978-3-431-07048-4 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 22,99 €, Seitenzahl: 256 (abweichend vom Format)

Annie Ernaux: „Die leeren Schränke“

Ende September wird das Debüt der französischen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, „Die leeren Schränke“, erstmals auf Deutsch veröffentlicht. Der Roman wurde bereits 1974 unter dem Titel „Les Armoires vides“ veröffentlicht. Wie üblich in den Werken der 82-Jährigen, ist das Buch stark autobiografisch geprägt. Es erzählt die Geschichte einer jungen Studentin aus dem Arbeitermilieu, die eine Abtreibung durchlebt und zugleich über ihre Kindheit und Jugend reflektiert.

An einem Sonntag im Jahr 1961 sitzt die zwanzigjährige Literaturstudentin Denise Lesur in ihrem Zimmer und wartet – dass ihr Körper die Abtreibung vollzieht, die eine Engelmacherin im Verborgenen eingeleitet hat. Der gebildete, bourgeoise, selbstgewisse Marc hat Denise auf die Nachricht der Schwangerschaft hin direkt verlassen. Und das Milieu, das er verkörpert, hätte sich auch nie ganz in ihrem Körper beheimaten können.

Annie Ernaux: „Die leeren Schränke“ 25. September 2023, Suhrkamp, ISBN 13-978-3-518-22549-3 Preis: gebundenes Buch 23 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 224 (abweichend vom Format)

Ferdinand von Schirach: „Regen: Eine Liebeserklärung“

Ferdinand von Schirachs neues Buch „Regen“ präsentiert eine Erzählung in Form eines Theatermonologs. Ab Herbst 2023 wird der Autor eine große Premierentournee auf zahlreichen deutschen Bühnen veranstalten, auf der er das Werk persönlich vortragen und aufführen wird.

Ein Mann kommt durchnässt aus dem Regen in eine Bar – auf die Bühne – und denkt über Verbrechen und Strafen nach, über das Großartige und das Schreckliche unserer Zeit, über die Würde des Menschen, die Einsamkeit, die Liebe, den Verlust und das Scheitern.

Ferdinand von Schirach: „Regen: Eine Liebeserklärung“ 23. August 2023, Luchterhand Verlag, ISBN 13-978-3-630-87738-9 Preis: gebundenes Buch 20 €, E-Book 17,99 €, Seitenzahl: 112 (abweichend vom Format)

Sebastian Fitzek: „Die Einladung“

Sebastian Fitzek erschafft in seinem neuen Psychothriller ein Setting voller subtiler Horror-Elemente, das für eine Gänsehaut-Garantie sorgt. Als Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor überrascht er die Leser zudem mit mehr als einer unvorhersehbaren Wendung.

In Vorfreude auf ein verlängertes Wochenende in den Alpen folgt Marla Lindberg der Einladung zu einem Klassentreffen. Doch schon kurz nach der Ankunft wird ihr klar: Es gibt nur eins, was tödlicher ist, als das abgeschiedene Berghotel nachts im eisigen Schneetreiben wieder zu verlassen. Es nicht zu tun

Sebastian Fitzek: „Die Einladung“ 25. Oktober 2023, Droemer, ISBN 13-978-3-426-28158-1 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vomn Format)

Juli Zeh und Elisa Hoven: „Der war‘s“

Die 49-jährige Bestseller-Autorin Juli Zeh zeigt erneut ihre Vielseitigkeit und veröffentlicht ein neues Kinderbuch. Gemeinsam mit der Juristin Elisa Hoven hat sie „Der war‘s“ geschrieben. Die Geschichte spielt an einer Schule und dreht sich um das Gerechtigkeitsempfinden von Kindern. Als einem beliebten Mädchen ihr Pausenbrot gestohlen wird, setzt eine Gruppe Schüler alles daran, den Schuldigen zu finden. Sie haben schnell einen Verdächtigen im Visier und inszenieren sogar ein eigenes Gerichtsverfahren.

In der 6a ist ein Verbrechen geschehen: Marie, dem beliebtesten Mädchen der Klasse, wurden die Pausenbrote gestohlen. Schnell scheint klar, dass nur einer als Täter in Betracht kommt: Konrad. Der ist neu in der Klasse und hat noch keine Freund*innen gefunden. Statt auf dem Schulhof verbringt er die Pausen im Klassenraum.

Juli Zeh und Elisa Hoven: „Der war‘s“ (ab 8 Jahre) 28. September 2023, Carlsen, ISBN 13-978-3-551-65308-6 Preis: gebundenes Buch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 160 (abweichend vom Format)