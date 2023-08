Grundschulabitur: Buchtipps zum Wechsel auf die weiterführende Schule und spannende Reihen für Schüler

Von: Sven Trautwein

Der Übertritt auf die weiterführende Schule treibt vielen Schülern und Eltern die Tränen in die Augen. Diese Bücher können den Schulwechsel angenehmer machen.

Das „Grundschulabitur“, wie es im süddeutschen Raum oft heißt, stellt Schüler und Eltern in den letzten beiden Grundschuljahren vor dem Übertritt auf die weiterführende Schule vor so manche Hürde. Eine Studie hatte ergeben, dass jeder vierte Grundschüler nicht gut lesen kann. Der Druck auf die Kinder scheint immer mehr zuzunehmen. Die gesammelten Buchtipps mögen Eltern und Kindern zum einen den Spaß am Lesen und zum anderen den Eltern Informationen für den Übertritt, mit auf den Weg geben.

Die Schuljahre vor dem Übertritt auf die weiterführende Schule sind in Süddeutschland dem Notendruck gewichen. Mit einem Notendurchschnitt von 2,33 und besser hat man die Qualifikation für das Gymnasium geschafft. Mit einer 2,66 oder besser eine Empfehlung für die Realschule. Dies sorgt regelrecht für Stress.

Christina Schöpper, Jutta Leukers, Ines Mindermann: „(M)ein Kind auf dem Weg zur weiterführenden Schule“

Der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule stellt nicht nur für Schüler, sondern auch für Eltern und Lehrkräfte eine anspruchsvolle Phase dar. Besonders Schüler, die das Ziel haben oder sollen, das Gymnasium zu besuchen, erfahren einen erheblichen Druck. Trotzdem wird der Übergang einfacher, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten und sich gemeinsam engagieren.

Der Band hält sowohl Tipps und Förderangebote für die Schule als auch Hilfen und Übungen für das Elternhaus bereit. Diese sind in einem fertig ausgestalteten Heft als Kopiervorlagen im Buch zu finden. Dank einer optimalen Verzahnung beider Buchteile wird die Vorbereitung auf den Schulübertritt zum Kinderspiel.

Christina Schöpper, Jutta Leukers, Ines Mindermann: „(M)ein Kind auf dem Weg zur weiterführenden Schule“ 2021 Auer Verlag, ISBN-13 978-3-403-08488-4 Preis: Softcover 24,99 €, 65 Seiten

Annette Holl: „So manage ich den Übertritt meiner 4. Klasse“

Der Übergang von der vierten Klasse auf die weiterführende Schule kann auch ohne unnötigen Stress bewältigt werden. Der kompakte Ratgeber unterstützt dabei, diesen Übergang gelassen zu gestalten. Er bietet Ratschläge zur gemeinsamen Beobachtung der Kinder durch Eltern und Lehrkräfte sowie praktische Anleitungen und sofort einsatzbereite Vorlagen für die Vorbereitung und Durchführung der Übertrittsgespräche.

Der Übertritt in die weiterführende Schule ist für Kinder, Eltern und Lehrkräfte eine aufregende Zeit und will gut vorbereitet sein. Der vorliegende Mini-Ratgeber unterstützt Sie dabei, den Übergang nach Klasse 4 erfolgreich zu managen. Sie erhalten wertvolle Tipps, woraus sich die Grundschulempfehlungen zusammensetzen, wie Sie das Thema Übertritt im Unterricht ansprechen, worauf bei der Beobachtung und Einschätzung der Kinder zu achten ist, wie Sie das Übertrittsgespräch mit den Eltern gestalten und vieles mehr. Der Ratgeber enthält nützliche Vorlagen, wie zum Beispiel Beobachtungs- und Protokollbögen oder eine Einladung für die Eltern zum Übertrittsgespräch. Praktische Ideen zur Verabschiedung Ihrer 4. Klasse runden den Ratgeber ab.

Annette Holl „So manage ich den Übertritt meiner 4. Klasse“ 2020 Lernbiene Verlag, ISBN-13 978-3-746-80606-8 Preis: 10,40 €, 30 Seiten

Diese vier Buchreihen machen Spaß auf Abenteuer

Um ein wenig den Stress vom Lernen abzufedern und die Kinder mit anderen Abenteuern in Buchform zu versorgen, statt nur Aufgaben zu büffeln, empfehlen sich diese vier Buchreihen. Sie bieten eine Flucht vom Schulalltag und lassen die Kinder spannende neue Welten entdecken. Manchmal freuen sich die Kinder auch über das Vorlesen, denn es kann die Bindung stärken und das Leseverhalten verbessern.

„Das magische Baumhaus“- Reihe von Mary Pope Osborne: Diese Buchreihe begleitet Geschwister Jack und Annie auf spannenden Abenteuern durch Raum und Zeit, während sie in einem magischen Baumhaus reisen. Die Reihe kombiniert Fiktion mit historischen Ereignissen und bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, Geschichte zu entdecken.

„Gregs Tagebuch“-Reihe von Jeff Kinney: Gregs humorvolles Tagebuch erzählt von den Herausforderungen des Schullebens und den alltäglichen Erlebnissen eines Schülers. Die Comic-Elemente machen die Lektüre zugänglich und unterhaltsam.

„Percy Jackson“-Reihe von Rick Riordan: In dieser abenteuerlichen Reihe entdeckt Percy Jackson seine Herkunft als Halbgott und begibt sich auf gefährliche Quests in der Welt der griechischen Mythologie. Die Bücher verbinden Action, Freundschaft und Fantasie.

„Mia and Me“-Reihe von Isabella Mohn: Die Buchreihe begleitet Mia, die zwischen der realen Welt und dem magischen Reich Centopia hin- und herwechselt. Eine zauberhafte Kombination aus Geschichten und Illustrationen, die Fantasie und Abenteuer vermitteln.

Weitere pädagogisch wertvolle Kinderbücher für Kinder ab 10 Jahren gibt es hier. Und oftmals ist die Auswahl der Lektüre dafür verantwortlich, dass der Funke fürs Lesen nicht überspringen mag. Dass der Literaturkanon, gerade an den weiterführenden Schulen, einmal überdacht werden sollte, zeigt die YouTuberin und TikTokerin Teresa Reichl in „Muss ich das gelesen haben?“.

