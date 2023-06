„Ilsebill salzte nach“: Zu welchem Buch gehört dieser Anfang – Teil 3

Literaturquiz

„Ilsebill salzte nach" ist der schönste deutsche Romananfang. Doch kennen Sie auch weitere Anfänge? Testen Sie Ihr Wissen.

Wenn man in einem neuen Buch blättert, bleibt man oft an den ersten Sätzen hängen. Manche ziehen so richtig in die Geschichte hinein. Testen Sie Ihr Buchwissen.

Bereits im Jahr 2007 wurde „Ilsebill salzte nach“ zum schönsten Satz gewählt, mit dem je ein deutscher Roman begann. Dieser Satz stammt aus Günter Grass‘ Buch „Der Butt“ von 1977, und der Nobelpreisträger kann sich seitdem mit dieser Auszeichnung schmücken. Damals reichten mehr als 17.000 Menschen Vorschläge ein. Auf dem zweiten Platz landete der Anfang von Franz Kafkas „Die Verwandlung“. Aber aus welchen Büchern stammen die folgenden Anfänge? Testen Sie Ihr Wissen auf 24books.de.