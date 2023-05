Vorbilder und Highlights: Neues Buch über die Kultband Roxette erscheint

Von: Sven Trautwein

Marie Fredriksson war die Stimme von Roxette. Am 30. Mai wäre sie 65 Jahre geworden. Kurz darauf erscheint ein neues Buch über die Band.

Vor dreieinhalb Jahren starb die Sängerin Marie Fredriksson nach schwerer Krankheit. Mit Per Gessle legte sie als Roxette eine Weltkarriere hin: Mehr als 80 Millionen verkaufte Tonträger, zehn Alben und mit „It Must Have Been Love“ in 20 Ländern auf Platz eins. Nun erscheint ein neues Buch über die Kultband.

„Roxette – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ ist das neue Buch über die Kultband Roxette. Marie Fredriksson wäre am 30.5.23 65 Jahre alt geworden. © ANP/Imago/Klartext Verlag (Montage)

Die Weltkarriere zeichnet nun Alex Gernandt, langjähriger Chefredakteur der Bravo in dem neuen Buch nach. „Roxette – Missverständnisse und andere Wahrheiten“ (werblicher Link) wird an diesem Mittwoch veröffentlicht, einen Tag nachdem Fredriksson 65 Jahre alt geworden wäre. Sie verstarb vor dreieinhalb Jahren nach schwerer Krankheit, und die Stimme von Roxette verstummte.

Gernandt, der bereits Bücher über Michael Jackson, Bon Jovi und AC/DC aus der gleichen Reihe geschrieben hat, erklärte der Deutschen Presse-Agentur in München: „In dem Buch beschreibe ich vieles, was ich in drei Jahrzehnten als Reporter mit Roxette erlebt habe. Zu den Höhepunkten gehören gemeinsame Reisen nach Peking und Moskau im Jahr 1995 sowie Besuche bei ihnen zu Hause in Halmstad und Stockholm.“

Neues Buch über Roxette: Elton John als Vorbild

In seinem Buch erwähnt er, dass die Beatles, Neil Young, Joni Mitchell und Elton John zu ihren musikalischen Idolen gehörten. Außerdem stellt er fest, dass die Schweden in England, dem Ursprungsland des Pop, beeindruckende 19 Top-Ten-Hits hatten, aber keine einzige Nummer eins erreichten.

In dem Buch wird die Karriere des Pop-Duos detailliert dargestellt. Es werden Höhepunkte und Anekdoten aus ihrer erfolgreichen Laufbahn beschrieben und es wird auch aufgezeigt, welche Musik die beiden Musiker privat gerne gehört haben. Laut Gernandt war „To Love Somebody“ von den Bee Gees auf Fredrikssons persönlicher Playlist, während Gessle Natalie Imbruglias „Torn“ auf seiner Playlist hatte.

Alex Gernandt „Roxette – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ 2023 Klartext, ISBN-13 Preis: Taschenbuch 16,95 €, 120 Seiten Hier bestellen!