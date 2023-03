Frühlingsgefühle: Vier romantische Romane, die Schmetterlinge im Bauch fliegen lassen

Von: Jessica Bradley

Wir alle suchen die ewige Liebe. Doch gibt es sie? Vier Liebesromane, die uns wenigstens davon träumen lassen.

Das mit der Liebe ist so eine Sache. Sie kommt in so vielen verschiedenen Variationen zu uns, aber meist nicht so wie wir es uns vorstellen. Und der Liebeskummer ist größtenteils auch nicht weit entfernt. Jetzt im Frühling erwachen die Gefühle wieder und vielleicht lädt das ein oder andere Buch zum Träumen ein.

Gefährliche Liebe: „Berühre mich. Nicht.“: Die Graphic Novel von Laura Kneidl

Auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste für Graphic Novels. Fans der Roman-Serie freuen sich über die Graphic Novel Variante. Ein echtes Schmuckstück für Fans aber auch für alle anderen.

Als Sage in Nevada ankommt, besitzt sie nichts - kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde. Nichts außer dem eisernen Willen, neu zu beginnen und das, was zu Hause geschehen ist, zu vergessen. Das ist allerdings schwer, wenn einen die Erinnerungen auf jedem Schritt begleiten und die Angst immer wieder über einen hereinbricht. So auch, als Sage ihren Job in einer Bibliothek antritt und dort auf Luca trifft.

Laura Kneidl „Berühre mich. Nicht.“ Graphic Novel Ausgabe 2023, LYX, ISBN 13-978-3-736-31889-2 Preis: gebundenes Buch 20 €, Seitenzahl: 208 Hier bestellen

Ewige Liebe: „Nur noch dieses eine Mal“ von Corinne Michaels

Ein auf und ab der Gefühle. Gibt es die ewige Liebe? „Nur noch dieses eine Mal“ ist der zweite Band der Arrowood-Brüder- Reihe. Dramatisch und romantisch wie ein Liebesroman sein sollte.

Mit zehn Jahren verliebt sich Declan Arrowood in Sydney Hastings, mit sechzehn verspricht er ihr ewige Liebe, mit zweiundzwanzig bricht er sein Versprechen.

Corinne Michaels „Nur noch dieses eine Mal“ 2023, Bastei Lübbe, ISBN 13-978-3-404-18875-8 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Suche nach der Liebe: „Bis es für immer ist“ von Sarra Manning

Manchmal trifft man seine große Liebe zur falschen Zeit. Dann sind Drama und Tränen vorprogrammiert. Doch kann man zu einer späteren Zeit vielleicht endlich zusammen finden? Ein Happy-End wünscht sich jeder.

Als die schüchterne Jen 1986 im College auf den coolen Nick trifft, glaubt sie nicht, dass aus ihnen mehr werden kann als gute Freunde. Seither haben sich die beiden schon unzählige Male aus den Augen verloren – und dann zufällig wiedergetroffen. Dass es für beide Liebe auf den ersten Blick war, haben sie einander nie gesagt.

Sarra Manning „Bis es für immer ist“ 2023, Piper, ISBN 13-978-3-492-31742-9 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 496 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Bricht mit allen Standards: „Liebewesen“ von Caroline Schmitt

Dies ist kein typischer Liebesroman. Die Figuren kämpfen mit sich selbst und miteinander. Mehr als authentisch zeigt uns Caroline Schmitt, was Beziehung wirklich heißt.

Lios Körper ist ihr Albtraum, daran ändert auch ihr Freund Max nichts. Als sie ungeplant schwanger wird, starrt sie nicht nur fassungslos auf den positiven Test, weil jemand wie sie doch gar nicht schwanger werden kann, sondern auch auf das Ende einer mühsam erarbeiteten Normalität.

Caroline Schmitt „Liebewesen“ 2023, Eichborn Verlag, ISBN 13-978-3-847-90130-3 Preis: gebundenes Buch 20 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 224 (abweichend vom Format) Hier bestellen