„Im Zweifel für das Monster“ von Royce Buckingham: Auch Monster haben Rechte

Von: Jessica Bradley

Auch Monster brauchen manchmal einen guten Anwalt. „Im Zweifel für das Monster“ von Royce Buckingham zeigt dies auf humorvolle Weise.

Stell dir vor, das Monster das als Kind unter deinem Bett gehaust hat, braucht irgendwann deine Hilfe. Daniel Becker ist mittlerweile Anwalt, als er unverhofft Besuch bekommt. Anstelle des üblichen Ermittlers hat der Autor Royce Buckingham für seine Geschichte eine recht untypische Berufsgruppe gewählt. Was das Leseerlebnis einzigartig macht.

Royce Buckingham „Im Zweifel für das Monster“: Über das Buch

Cover „Im Zweifel für das Monster“ Royce Buckingham © blanvalet Verlag

Ein Zwischenspiel aus Grusel und Humor, das bietet Royce Buckingham in seinem Roman „Im Zweifel für das Monster“.

Daniel Becker ist Anwalt, und er ist moralisch flexibel genug, dass ihm eine steile Karriere vorgezeichnet ist. Bis ihn ein echtes Monster dazu bringt, es vor einem übernatürlichen Gericht zu verteidigen. Zu seiner eigenen Überraschung ist Daniel erfolgreich, und sein Monsterklient gilt von nun an als unschuldig. Doch damit scheint das Schicksal von Daniels Karriere besiegelt zu sein. Nicht nur, dass sehr seltsame Gestalten in seiner Kanzlei auftauchen, die ebenfalls seine Hilfe wollen. Der monströse Richter verlangt auch von Daniel, dass er die wahren Schuldigen aufspürt – und macht deutlich, dass Versagen keine akzeptable Möglichkeit ist …

Lachen, bis der Anwalt kommt: Mein Fazit

Die Story „Im Zweifel für das Monster“ hat mich allein schon vom Titel her begeistert. Diese Begeisterung ist auch während des Lesens nicht gewichen. Ein tolles Buch, das man in einem Rutsch wegsuchten kann. Nicht nur für Jugendliche geeignet.

Royce Buckingham „Im Zweifel für das Monster“ 2022, Blanvalet Verlag, ISBN 13-978-3-734-16286-2 Preis: Taschenbuch 12€, E-Book 9,99€, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Royce Buckingham

Royce Buckingham, geboren 1966, begann während seines Jurastudiums an der University of Oregon mit dem Verfassen von Fantasy-Kurzgeschichten. Sein erster Roman »Dämliche Dämonen« begeisterte weltweit die Leser*innen und war insbesondere in Deutschland ein riesiger Erfolg. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen lebt Royce Buckingham in Bellingham, Washington. Er arbeitet zurzeit an seinem nächsten Roman.