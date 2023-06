Zu welchem Buch gehört dieser Satz? Quiz zu Buchanfängen

Von: Sven Trautwein

Beim Anblättern in einem neuen Buch bleibt man bei den ersten Sätzen hängen. Ziehen sie einen in die Geschichte? Machen Sie mit bei unserem Literaturquiz.

„Ilsebill salzte nach“ ist bereits 2007 zum schönsten Satz, mit dem je ein deutscher Roman begann, gewählt worden. Der Satz stammt aus dem 1977 erschienenen Buch „Der Butt“ (werblicher Link) von Günter Grass. Der Nobelpreisträger kann sich seitdem mit dieser Auszeichnung schmücken. Damals hatten mehr als 17.000 Menschen Vorschläge eingereicht. Auf Platz zwei landete der Romananfang von Franz Kafkas „Die Verwandlung“ (werblicher Link). Doch aus welchen Büchern stammen die folgenden Anfänge? Testen Sie Ihr Wissen.

„Ilsebill salzte nach“ ist der schönste deutsche Romananfang. Doch kennen Sie auch weitere Anfänge? Testen Sie Ihr Wissen. © Roshchyn/Panthermedia/Imago

Platz drei ging beim damaligen Wettbewerb zum schönsten Buchanfang an Siegfried Lenz „Der Leseteufel“:

Hamilkar Schaß, mein Großvater, ein Herrchen von, sagen wir mal, einundsiebzig Jahren, hatte sich gerade das Lesen beigebracht, als die Sache losging.

Bei den Kinder- und Jugendbüchern landete nach Janosch die international bekannte Autorin Cornelia Funke mit dem Anfang aus „Tintenherz“ (werblicher Link) auf dem zweiten Platz. In unserem aktuellen Buchquiz sind sowohl Klassiker als auch neue Titel enthalten. Testen Sie Ihr Wissen.

Buchquiz: Aus welchem Roman stammen diese Anfänge?

Die schönen Buchanfänge machen Lust auf mehr. Sie sorgen für Spannung, für Erstaunen und ziehen in die Geschichte hinein. Am besten so stark, dass man das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Dann gilt: Klemmen Sie sich das Buch unter den Arm und suchen Sie sich einen der zehn schönsten Orte zum Lesen. Und bei weiter steigenden Temperaturen haben wir hier Empfehlungen von Titeln zusammengestellt, die in einem Schwimmbad spielen.