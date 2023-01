Prinz Harry „Reserve“: Autobiografie erscheint zeitgleich in 16 Sprachen

Von: Sven Trautwein

Die Autobiografie von Prinz Harry erscheint am 10. Januar auf Deutsch und in 16 Sprachen weltweit. Es ist ein persönlicher Einblick in Welt der Royals.

Autobiografien prominenter Schauspieler und Politiker erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Und auch das Leben der Royals wird von unzähligen Menschen weltweit verfolgt. Nach dem großen Bucherfolg von Michelle Obamas „Das Licht in uns“, dürften auch für das Buch des Herzogs von Sussex die vorderen Bestsellerplätze sicher sein. Weltweit erscheint das Buch zeitgleich in 16 Sprachen.

Prinz Harry: Autobiografie „Reserve“ © Randomhouse

Mit der Autobiografie ist für Prinz Harry der Moment gekommen, seine eigene Geschichte zu erzählen. Bevor er seine Mutter verlor, war der zwölfjährige Prinz Harry als der Sorglose der beiden Brüder bekannt, die unbekümmerte Reserve hinter dem ernsteren Thronerben. Die Trauer veränderte alles. Er hatte Schwierigkeiten in der Schule, rang mit Wut und Einsamkeit – und weil er die Presse für den Tod seiner Mutter verantwortlich machte, fiel es ihm schwer, das Leben im Scheinwerferlicht zu akzeptieren.



Mit 21 Jahren trat er der britischen Armee bei. Die Disziplin gab ihm Halt, und zwei Kampfeinsätze machten ihn in der Heimat zum Helden. Bald aber fühlte er sich verlorener denn je; er litt an posttraumatischen Belastungsstörungen und wurde von Panikattacken geplagt.

Prinz Harry: Auf der Suche nach Liebe

Vor allem gelang es ihm viele Jahre nicht, die wahre Liebe zu finden. Dann lernte er Meghan kennen. Die Welt feierte die Märchenhochzeit. Doch von Anfang an machte die Presse Jagd auf Harry und Meghan, immer wieder waren sie Beleidigungen, Rassismus und Lügen ausgesetzt. Als seine Frau immer stärker darunter litt und die Sicherheit und mentale Gesundheit des Paars auf dem Spiel standen, sah Harry nur eine Möglichkeit zu verhindern, dass die Geschichte sich auf tragische Weise wiederholte: die Flucht aus seinem Vaterland.

Das Buch sammelt seine eigene Geschichte, bietet Einblicke, Eingeständnisse und Selbstreflexion. Laut Verlagsmitteilung bietet „Reserve“ die Überzeugung, dass Liebe die Trauer für immer besiegen könne. Mit den Einnahmen aus dem Buch sollen britische Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt werden.

Prinz Harry „Reserve" 2023 Penguin Randomhouse, ISBN-13 978-3-328-60292-7 Preis: Hardcover 26 €, 512 Seiten