Percy Jackson: Fünf Dinge wissen die Wenigsten über den jungen Halbgott und seine Geschichten

Die erfolgreiche Fantasy-Reihe lehrt nicht nur den Protagonisten Percy, sondern auch seinen in erster Linie jungen Leser wichtige Lektionen über Freundschaft, Loyalität und Mut.

Die fünfbändige Jugendbuchreihe erzählt vom zwölfjährigen Percy Jackson, der entdeckt, dass er ein Sohn des Meeresgottes Poseidon und so ein echter Halbgott ist. Plötzlich sind die Sagen der griechischen Mythologie Realität für den Jugendlichen. Zusammen mit seinen Freunden Annabeth Chase und Grover Underwood erlebt er zahlreiche Abenteuer und muss sich gegen mythologische Kreaturen und Götter behaupten, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Die Percy Jackson-Reihe wurde in 37 Sprachen übersetzt, erfolgreich verfilmt, als Musical-Adaption am Broadway in New York City aufgeführt und soll demnächst als Serie auf auf Disney + erscheinen.

Percy Jackson – Die fünf Bände des US-amerikanischen Autors Rick Riordan:

Die spannende Fantasy-Reihe über den Halbgott Percy Jackson und seine Freunde konnte viele junge Leser in ihren Bann ziehen. © Cavan Images/Imago

Band 1 – Diebe im Olymp

Band 2 – Im Bann des Zyklopen

Band 3 – Der Fluch des Titanen

Band 4 – Die Schlacht um das Labyrinth

Band 5 – Die letzte Göttin

Wer alle Bücher der Percy Jackson-Reihe bereits verschlungen hat, ist mit Sicherheit ein echter Kenner der Fantasy-Welt um Percy und seine Freunde und nur allzu gut mit der griechischen Mythologie vertraut. Dann dürften die folgenden fünf Fakten keine Überraschung für Sie sein, oder?

Percy Jackson – Fakt 1: Alles begann mit... Gutenacht-Geschichten

Rick Riordans Sohn soll, laut carlsen.de, im Grunde genommen verantwortlich für die erfolgreiche Jugendbuchreihe sein. So wollte er vor dem Einschlafen gerne Geschichten über griechische Götter und Heldensagen von seinem Vater hören.

Da Riordan als Lehrer sehr vertraut mit der griechischen Mythologie ist, konnte er seinem Sohn viel erzählen. Über die klassischen Geschichten hinaus erfand er schließlich den uns bekannten Halbgott Percy Jackson und seine Abenteuer.

Percy Jackson – Fakt 2: Alles blau, sogar auf dem Teller?

Percys Lieblingsfarbe ist, genau wie bei seiner menschlichen Mutter Sally Jackson, blau.

Percy und Sally scheinen ganz versessen zu sein mit der Farbe blau und allem, was in ihr koloriert ist – insbesondere wenn es ums Essen geht. Als Percys Stiefvater Gabe behauptet, es gäbe keine blauen Süßigkeiten, macht es sich Sally zur Mission, genau diese aufzutreiben. Da sie in einem New Yorker Süßwarenshop arbeitet, ist der Weg nicht weit und so bringt sie Percy, laut riordan.fandom.com, eine Tüte voll mit blauen Süßigkeiten zu Beginn jeder Sommerferien mit. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, backt sie Percy sogar eine blaue Geburtstagstorte.

Percy Jackson – Fakt 3: Meeresblaue Augen?

Als Sohn des Gottes der Meere, würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Percy blaue Augen hat. Poseidon selbst wird meist eine blaue Augenfarbe nachgesagt und auch Percys Mutter Sally hat blaue Augen. Nur Percys Augen sind nicht blau, sondern eigentlich von einem schönen Meergrün.

Percy Jackson – Fakt 4: Halbgott mit Lernschwäche

Percy Jackson kämpft mit ADHS und Legasthenie und stört so mit seiner Unruhe nicht selten den Unterricht. Auf der Schule für Halbgötter lernt er jedoch, dass sowohl sein ADHS, als auch die Legasthenie Merkmale seiner göttlichen Abstammung sind. So macht ihn das, was ihm in der Welt der Sterblichen lange Ärger macht, nun zu etwas besonderem.

Die Inspiration dieser Eigenschaften des jungen Halbgottes lieferte Rick Riordans sein eigener Sohn Haley, der selbst mit beidem diagnostiziert wurde (penguin.co.uk). Auf diesem Weg wollte Riordans ihm zeigen, dass es kein Nachteil sein muss, anders zu sein.

Percy Jackson – Fakt 5: Lang lebe Percy!

Sie konnten noch nicht genug bekommen von Ihrem Lieblings-Halbgott? Kein Problem, denn die Abenteuer gehen weiter. Rick Riordan lässt seine treuen Leser auch nach dem fünften Band nicht hängen und versorgt seine Fans mit vielen weiteren Büchern über Percy und weitere Helden der griechischen Mythologie.

Percy Jackson – Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane

Percy Jackson erzählt: Griechische Göttersagen

Die Kane-Chroniken (Trilogie)

Die Abenteuer des Apollo (fünfteilige Buchreihe)

Rick Riordan „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ 2011, Carlsen Verlag, ISBN-13: 978-3551310583 Preis: Taschenbuch 10,00€, E-Book 0,00 € (Amazon Kids), Seitenanzahl: 448 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!