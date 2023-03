Oscar-Verleihung 2023: Diese nominierten Filme stammen von Buchvorlagen

Von: Jessica Bradley

Einige der diesjährigen für den Oscar nominierten Filme basieren auf Buchvorlagen. Zwei davon gewannen die Oscars: Wir zeigen Ihnen welche.

Die Oscarverleihung ist wie jedes Jahr ein Spektakel, und die gesamte Filmbranche schaut gebannt zu. Wer schafft es dieses Jahr den goldenen Oscar zu gewinnen? Dass sich dabei auch Buchvorlagen befinden, die verfilmt wurden, ist nichts Neues. Wir stellen Ihnen die diesjährigen Bücher vor.

Als erstes Erich Maria Remarques Vorlage „Im Westen nichts Neues“ von 1929. Der vielfach verfilmte Stoff hat den Oscar für den besten internationalen Film, die beste Filmmusik, bestes Szenenbild und beste Kamera gewonnen.

Die Geschichte des neunzehnjährigen Paul Bäumer, der als ahnungsloser Kriegsfreiwilliger von der Schulbank an die Front kommt, ist inzwischen Allgemeingut. Auch bei der erneuten Lektüre ist der Eindruck jedoch wieder erschütternd: Wie Bäumer statt der erhofften Kriegsbegeisterung und eines kurzen Abenteuers die ganze Brutalität des Gemetzels und das sinnlose Sterben seiner Kameraden erlebt, ist anrührend und empörend.

„Blond“ hat dieses Jahr leider keinen Oscar gewonnen. Dennoch ist der Film die zweite Verfilmung von Joyce Carol Oates gleichnamigem Roman. „Blond“ erzählt die Geschichte von Marilyn Monroe.

1926 wird Norma Jeane Baker in Los Angeles geboren. Ihre Kindheit ist von Einsamkeit und Sehnsucht geprägt. Als junge Frau hat sie bereits verinnerlicht, dass es für sie nur einen Weg gibt, sich ihres Selbstwertes zu versichern: über das Begehren der Männer. Ab da beginnt die Verwandlung zur Kunstfigur Marilyn Monroe.

Die Kurzgeschichte „Das dritte Licht“ von Claire Keegan ist Grundlage des irischen Films „The Quiet Girl“, der in der Kategorie „Bester internationaler Film“ nominiert war und leider auch keinen Oscar bekommen hat.

Irland, zu Beginn der 1980er Jahre: An einem heißen Sommertag liefert ein Vater seine kleine Tochter bei entfernten Verwandten auf einer Farm im tiefsten Wexford ab. Seine Frau ist schon wieder schwanger, noch ein Maul wird zu stopfen sein. So findet sich das Mädchen bei dem kinderlosen Ehepaar John und Edna Kinsella wieder. An einem ungewohnt schönen und behaglichen Ort, wo es Milch und Rhabarber und Zuwendung im Überfluss gibt.