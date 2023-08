Die offizielle BookTok-Bestsellerliste vom Juli 2023

Von: Jessica Bradley

Die neueste BookTok-Bestsellerliste ist da. TikTok und Media Control enthüllen die literarischen Favoriten des Julis – mit zwei aufstrebenden Newcomern.

In der Welt der Literatur hat sich eine erfrischende Brise breitgemacht, und sie weht direkt von den Bildschirmen der beliebten Social-Media-Plattform TikTok. Die neueste Ausgabe der offiziellen #BookTok-Bestsellerliste, präsentiert von TikTok in Kooperation mit Media Control, wirft ihre Strahlen zurück auf den Juli und offenbart zwei aufstrebende Talente, die die Herzen der Leser im Sturm erobert haben: Hannah Grace mit „Icebreaker“ (Platz 16) und J.S. Wonda mit „Catch the Billions, Baby“ (Platz 17).

Dynamische Allianz von TikTok und Media Control: Die vierte Ausgabe der #BookTok-Bestsellerliste

Die neue BookTok-Bestsellerliste aus dem Juli 2023, enthüllt zwei vielversprechende Einsteiger © ANTHONYPHOTOGRAPHY/Imago

Die vierte offizielle Ausgabe der #BookTok-Bestsellerliste ist nun greifbar. TikTok, der Trendsetter in Sachen Kurzvideos, und Media Control, der renommierte Hüter der Verkaufszahlen, haben erneut ihre Kräfte gebündelt, um eine Bestsellerliste zu erstellen, die die Literaturszene mit den heißesten Trends und Publikumslieblingen versorgt. Diese faszinierende Kollaboration fängt die Kreativität und Begeisterung der #BookTok-Community ein und kombiniert sie mit dem Handelsumsatz, um eine hochaktuelle und maßgebliche Liste zu erstellen.

BookTok: Wo Literatur und TikTok sich vereinen

Für diejenigen, die die digitalen Gefilde nicht von Geburt an durchstreifen, mag die Bedeutung von #BookTok zunächst nebulös erscheinen. Doch ein Blick hinter die Kulissen enthüllt eine lebendige Gemeinschaft von Buchliebhabern, die durch ihre Leidenschaft für Literatur miteinander verbunden sind. Hier gedeiht der Austausch in Form von kurzen, prägnanten Videos, die zwischen 15 und 30 Sekunden dauern können. Die Schöpfer dieser Clips nehmen sich die Freiheit, Bücher in ihrer ganzen Pracht zu diskutieren – sei es in Form klassischer Rezensionen oder intensiver Auseinandersetzungen mit Charakteren und Handlungen.

Selbst ältere Werke erblühen in diesem digitalen Garten erneut. Besonders beliebt ist das „Unpacking“, bei dem stolze Leser ihre neuesten Bucherrungenschaften auspacken und enthüllen. Eine Welle der Inspiration erfasst die Zuschauer, was wiederum zu einem Anstieg der Leseratten und Buchkäufe sowohl online als auch in traditionellen Buchhandlungen führt.

Platz 1: „Vergissmeinnicht“ von Kerstin Gier

Obwohl sein ursprüngliches Ziel darin bestand, sie vor den Risiken des Abgrunds zu bewahren, wird Matilda nicht davon abgehalten, sich Hals über Kopf in das Abenteuer zu stürzen. Schließlich gibt es dringende Fragen, die sie klären müssen: Steckt möglicherweise eine geheime Gesellschaft hinter dem Ableben von Quinns Vater? Wie gelingt es, eine Sphinx zu zähmen? Und wie geht man mit der manipulativen neuen Mitschülerin um? Nicht zu vergessen die Frage, ob Liebe überhaupt eine Rolle spielen kann, wenn man kontinuierlich in lebensbedrohliche Situationen gerät.

Mit Feen abzuhängen, durch Portale in eine Parallelwelt zu spazieren und Superkräfte zu besitzen, daran hat Quinn sich mittlerweile gewöhnt. Blöd nur, dass ihn jedes Geheimnis, das er aufdeckt, vor neue Rätsel stellt. Ohne Matilda und ihre ganz spezielle Art, den Dingen auf den Grund zu gehen, wäre er völlig aufgeschmissen.

Kerstin Gier „Vergissmeinnicht“ 2023, Fischer, ISBN 13-978-3-949-46509-3 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 528 (abweichend vom Format)

Platz 2: „Fourth Wings - Flammengeküsst“ von Rebecca Yarros

Aufgrund ihrer Abstammung hegen die meisten Kadetten den Wunsch, Violet zu besiegen – allen voran Xaden, der dominante und bedenkenlose Anführer der Einheit. Und zweifellos auch derjenige mit der größten Anziehungskraft. Ironischerweise wird ausgerechnet Violet seinem Befehl unterstellt. Um zu überleben, wird sie jede erdenkliche Stärke ausspielen müssen. Schließlich herrscht am Basgiath Kriegscollege für alle eine bestimmte Absicht, und es bestehen lediglich zwei mögliche Ausgänge: den Abschluss zu erreichen oder dem Tod zu begegnen.

Violets Traum, Schriftgelehrte am renommierten Basgiath War College zu werden, zerplatzt jäh, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben, denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen, sie fackeln sie nieder

Rebecca Yarros „Fourth Wings - Flammengeküsst“ 2023, dtv, ISBN 13-978-3-423-28340-3 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 768 (abweichend vom Format)

Platz 3: „Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl

Die renommierte Schriftstellerin Stefanie Stahl präsentiert eine innovative Methode im Umgang mit dem „inneren Kind“: Durch die Entwicklung einer Freundschaft mit diesem Aspekt eröffnen sich bemerkenswerte Chancen, Konflikte zu bewältigen, Beziehungen mit mehr Zufriedenheit zu füllen und für beinahe jedes Problem eine Lösung zu finden.

Jeder Mensch sehnt sich danach, angenommen und geliebt zu werden. Im Idealfall entwickeln wir während unserer Kindheit das nötige Urvertrauen, das uns als Erwachsene durchs Leben trägt. Doch auch die erfahrenen Kränkungen prägen sich ein und bestimmen unbewusst unser gesamtes Beziehungsleben.

Stefanie Stahl „Das Kind in dir muss Heimat finden“ 2015, Kailash, ISBN 13-978-3-424-63107-4 Preis: Taschenbuch 14,99 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format)

